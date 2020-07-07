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مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

Time منذ 19 دقيقة
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مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

جازان (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية مع أتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان السيول وشبه انعدام في مدى الرؤية .

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني هنا.

وأكد الغامدي بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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أحدث التعليقات

ع.ع.ش
انت يالعمري شكلك مثل خرفشت كيس البصل والبصل ماسك سعره وزيادة العقار لاصارو أهله ماسكينه بدعم من تسويق البنوك ماينزل حاول تجدد دراساتك لافرغت محافظه العقاريه وسوق بالكامل تفرج عليه يامدير الفرع سابقن العقار قطعه من نار يرتفع حتى تجف محافظه وبعدها يقرر العقار أين يتجه
عباس
عشنا معكم وجاورناكم سنين عددا .. اطيب واطهر شعب شعب السعودية جزاكم الله كل خير وابقاكم نيراسا للاخلاق الحميدة تعلمنا كثيرا منكم فى الدين والسلوك القويم ..سنحفظ لكم حبا وولاءا ما عشنا
saud saleh
إنظر إلى وجه العنز واحلب لبن اغسال أرجل شعب الكويت وحكومته تسواه وحكومة عبيدالفرس وآلاتراك
زائر
الله يفرج عنه -----------------هو ماهو محكوم 28 سنه وله الان عشرين سنه بحسب نظام السج 9 شهور السنه
صدام حسين
يستاهلون الكويته

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