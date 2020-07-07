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إرشادات يجب الإطّلاع عليها عند السفر جواً خلال جائحة كورونا

Time منذ 12 دقيقة
Views 1277
إرشادات يجب الإطّلاع عليها عند السفر جواً خلال جائحة كورونا

الرياض (صدى):
نصحت هيئة الطيران المدني بضرورة الإطلاع على عدة إرشادات عند السفر جواً، وتتمثل هذه الإرشادات فيما يلي:

1-احرص على تعقيم اليدين عند الدخول لصالة السفر.

2- احرص على الحضور إلى المطار قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين.

3-التزم بشراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية خلال هذه المرحلة.

4-التزم بالتباعد المحدّد أثناء الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل في المطار وجسور الإركاب.

5-التزم بلبس الكمّامة الطبية أو القماشية خلال رحلة سفرك.

6-احرص على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتجنّب التعامل بالعملات الورقية داخل المطار.

7-تأكّد من حمل قطعة واحدة فقط من أمتعك الشخصية داخل مقصورة الطائرة.

8-تخلّص من الكمّامة في الأماكن المخصصة لها عند الخروج من صالة السفر.

9-التزم بالوقوف على الملصقات الإرشادية التي تبيّن التباعد المحدّد داخل صالات ومرافق المطار.

10-أفصح عن حالتك الصحية أثناء عملية الحجز، وتأكّد بأنه لن يُسمح لمن تخطّت درجة حرارته الـ 38 بدخول المطار.

11-تأكّد من تطبيق التباعد الموصى به داخل الطائرة.

12-اطّلع على الدليل الإرشادي للمسافر قبل الشروع بالسفر لمعرفة الإجراءات الوقائية المتخذة حالياً في مطارات المملكة من خلال الضغط على الرابط التالي : أضغط هنا

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أحدث التعليقات

ع.ع.ش
انت يالعمري شكلك مثل خرفشت كيس البصل والبصل ماسك سعره وزيادة العقار لاصارو أهله ماسكينه بدعم من تسويق البنوك ماينزل حاول تجدد دراساتك لافرغت محافظه العقاريه وسوق بالكامل تفرج عليه يامدير الفرع سابقن العقار قطعه من نار يرتفع حتى تجف محافظه وبعدها يقرر العقار أين يتجه
عباس
عشنا معكم وجاورناكم سنين عددا .. اطيب واطهر شعب شعب السعودية جزاكم الله كل خير وابقاكم نيراسا للاخلاق الحميدة تعلمنا كثيرا منكم فى الدين والسلوك القويم ..سنحفظ لكم حبا وولاءا ما عشنا
saud saleh
إنظر إلى وجه العنز واحلب لبن اغسال أرجل شعب الكويت وحكومته تسواه وحكومة عبيدالفرس وآلاتراك
زائر
الله يفرج عنه -----------------هو ماهو محكوم 28 سنه وله الان عشرين سنه بحسب نظام السج 9 شهور السنه
صدام حسين
يستاهلون الكويته

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