إرشادات يجب الإطّلاع عليها عند السفر جواً خلال جائحة كورونا

الرياض (صدى):
نصحت هيئة الطيران المدني بضرورة الإطلاع على عدة إرشادات عند السفر جواً، وتتمثل هذه الإرشادات فيما يلي:
1-احرص على تعقيم اليدين عند الدخول لصالة السفر.
2- احرص على الحضور إلى المطار قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين.
3-التزم بشراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية خلال هذه المرحلة.
4-التزم بالتباعد المحدّد أثناء الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل في المطار وجسور الإركاب.
5-التزم بلبس الكمّامة الطبية أو القماشية خلال رحلة سفرك.
6-احرص على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتجنّب التعامل بالعملات الورقية داخل المطار.
7-تأكّد من حمل قطعة واحدة فقط من أمتعك الشخصية داخل مقصورة الطائرة.
8-تخلّص من الكمّامة في الأماكن المخصصة لها عند الخروج من صالة السفر.
9-التزم بالوقوف على الملصقات الإرشادية التي تبيّن التباعد المحدّد داخل صالات ومرافق المطار.
10-أفصح عن حالتك الصحية أثناء عملية الحجز، وتأكّد بأنه لن يُسمح لمن تخطّت درجة حرارته الـ 38 بدخول المطار.
11-تأكّد من تطبيق التباعد الموصى به داخل الطائرة.
12-اطّلع على الدليل الإرشادي للمسافر قبل الشروع بالسفر لمعرفة الإجراءات الوقائية المتخذة حالياً في مطارات المملكة من خلال الضغط على الرابط التالي : أضغط هنا