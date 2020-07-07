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بالفيديو.. فتاه تكشف مأساة اغتصابها في طفولتها وتصرخ لمحاسبة المجرمين

Time منذ 16 دقيقة
Views 525
بالفيديو.. فتاه تكشف مأساة اغتصابها في طفولتها وتصرخ لمحاسبة المجرمين

القاهرة (صدى):
في جريمة صادمة ، كشفت فتاة مصرية عن مأساة عاشتها منذ طفولتها إذ تعرضت للإغتصاب على يد خاليها في عمر 6 سنوات ثم تعرضها للإغتصاب من زوج والدتها .

وظهرت الفتاه في فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تناشد النيابة العامة بمساعدتها على محاسبة الجناه وان تسترد كرامتها بعدما دخلت في نوبة اكتئاب حادة وحاولت الإنتحار مرتين .

وروت جزء من معاناتها قائلة: انفصلت امي عن ابي وانا عندي 6 سنين وكل واحد اتجوز وانا عشت مع جدتي لكن للأسف اخوالي الإثنين اغتصبوني كل واحد لوحده لحد ماوصلت 14 سنة، قررت اعيش مع أمى، وسبت الدراسة واشتغلت خدامة فى البيوت، ومحل عطارة، واشتغلت فى مصنع لبان، ومصنع بيلم الزبالة من الشارع .

واضافت : اتعرضت للتحرش من زوج امي ولما بلغتها قال انه كان بيختبر رد فعلي لو حد عمل كده معايا ؟ !

وصرخت قائلة : أنا عاوزة خالى يتحبس وعاوزة أبويا يتحبس انا بقالي 17 سنة بعاني من الإكتئاب .. انا بنادى النيابة العامة والبوليس والدنيا كلها علشان مشكلتى تتحل وأخد حقى .. ومستعدة الطب الشرعى يكشف عليا وأعرف أمته فقدت عذريتى .

وكانت الفتيات قد اطلقن حملة للكشف عن حالات التحرش ومحاسبة المعتدين عليهن بالتزامن مع البلاغ المقدم ضد متحرش الجامعة الأمريكية " احمد بسام ذكي " الذي أثار ضجة واسعة .

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أحدث التعليقات

ع.ع.ش
انت يالعمري شكلك مثل خرفشت كيس البصل والبصل ماسك سعره وزيادة العقار لاصارو أهله ماسكينه بدعم من تسويق البنوك ماينزل حاول تجدد دراساتك لافرغت محافظه العقاريه وسوق بالكامل تفرج عليه يامدير الفرع سابقن العقار قطعه من نار يرتفع حتى تجف محافظه وبعدها يقرر العقار أين يتجه
عباس
عشنا معكم وجاورناكم سنين عددا .. اطيب واطهر شعب شعب السعودية جزاكم الله كل خير وابقاكم نيراسا للاخلاق الحميدة تعلمنا كثيرا منكم فى الدين والسلوك القويم ..سنحفظ لكم حبا وولاءا ما عشنا
saud saleh
إنظر إلى وجه العنز واحلب لبن اغسال أرجل شعب الكويت وحكومته تسواه وحكومة عبيدالفرس وآلاتراك
زائر
الله يفرج عنه -----------------هو ماهو محكوم 28 سنه وله الان عشرين سنه بحسب نظام السج 9 شهور السنه
صدام حسين
يستاهلون الكويته

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