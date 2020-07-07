تقرير مضلل يوقع صحفيي قناة الجزيرة في قبضة الشرطة الماليزية

كوالالمبور (صدى):
استدعت الشرطة الماليزية، اليوم الثلاثاء، صحفيين من قناة "الجزيرة" القطرية؛ لاستجوابهم بشأن فيلم وثائقي عن اعتقال مهاجرين لا يحملون وثائق، حيث اعتبرته السلطات الماليزية مضللًا ويشوه صورة البلاد.
وصرح المفتش العام للشرطة عبدالحميد بدور، إن الشرطة ستستدعي طاقم العمل بالجزيرة في إطار تحقيق بشأن عدة شكاوى مقدمة ضد الفيلم الوثائقي؛ فيما وصف عدة مسؤولين التقرير بأنه غير دقيق ومضلل وغير نزيه.
وفي السياق نفسه، طالب وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب هذا الأسبوع، القناة القطرية بالاعتذار للماليزيين، كما انتقد وزير الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا داتوك سيف الدين عبدالله، التقرير الإخباري.