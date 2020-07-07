«المرور» تدعو ملاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام النظام

الرياض (صدى):
دعت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، ملّاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة بما يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث التي تكون سببًا في وقوعها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المرور، أن ذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءاً من 1 ذو الحجة 1441هـ، لافتًا إلى أن هذا الإجراء نظرًا لزوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبات وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.
وفي السياق نفسه، أشار متحدث المرور إلى أنه تم الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني.