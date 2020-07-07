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جامعة أم القرى تفتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا المدفوعة

Time منذ 57 دقيقة
Views 1423
جامعة أم القرى تفتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا المدفوعة

مكة المكرمة (صدى):
بدأت كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات بجامعة أم القرى ممثلة في إدارة وحدة أعمال الدراسات العليا (عالي) اليوم، في استقبال طلبات الالتحاق في برامجها المدفوعة للدراسات العليا للعام الدراسي 1442هـ عبر الرابط : هنا  .

وأوضحت الكلية أن التخصصات المتاحة في البرنامج تتمثل في برنامج " تطوير البرمجيات " لنيل درجة الدبلوم العالي إلى جانب برنامجي " العلوم في علوم الحاسب الآلي " و " علوم الحاسب الآلي " الذكاء الاصطناعي " لنيل درجة الماجستير، مشيرة إلى باب القبول سيستمر حتى 25 / 11 / 1441 هـ .

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أحدث التعليقات

ع.ع.ش
انت يالعمري شكلك مثل خرفشت كيس البصل والبصل ماسك سعره وزيادة العقار لاصارو أهله ماسكينه بدعم من تسويق البنوك ماينزل حاول تجدد دراساتك لافرغت محافظه العقاريه وسوق بالكامل تفرج عليه يامدير الفرع سابقن العقار قطعه من نار يرتفع حتى تجف محافظه وبعدها يقرر العقار أين يتجه
عباس
عشنا معكم وجاورناكم سنين عددا .. اطيب واطهر شعب شعب السعودية جزاكم الله كل خير وابقاكم نيراسا للاخلاق الحميدة تعلمنا كثيرا منكم فى الدين والسلوك القويم ..سنحفظ لكم حبا وولاءا ما عشنا
saud saleh
إنظر إلى وجه العنز واحلب لبن اغسال أرجل شعب الكويت وحكومته تسواه وحكومة عبيدالفرس وآلاتراك
زائر
الله يفرج عنه -----------------هو ماهو محكوم 28 سنه وله الان عشرين سنه بحسب نظام السج 9 شهور السنه
صدام حسين
يستاهلون الكويته

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