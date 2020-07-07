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"البيئة" تطلق 20 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة النباتية عبر "زراعي"

Time منذ 54 دقيقة
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"البيئة" تطلق 20 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة النباتية عبر "زراعي"

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 20 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة "زراعي"، لمشاريع الثروة النباتية، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والإسهام في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة، أن الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تم إطلاقها عبر منصة "زراعي" تشمل 10 خدمات لمشاريع زراعة خضار متنوعة مكشوفة، و10 خدمات لمشاريع زراعة النخيل وإنتاج التمور، وتشمل الخدمات تسجيل تراخيص حالية مبدئية وإنشائية وتشغيلية، وخدمات طلب تراخيص مبدئية وإنشائية وتشغيلية، بالإضافة إلى خدمات التجديد ونقل الملكية والإلغاء والتوسعة للتراخيص التشغيلية الصادرة.

ودعت الوزارة، المستثمرين والمزارعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط:  هنا ، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خدمات استخراج وتجديد ونقل الملكية والإلغاء والتوسعة للتراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.

وتهدف منصة "زراعي" إلى خدمة المستفيدين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة، وتتيح المنصة استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخدمات المساندة، وتعمل على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة.

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أحدث التعليقات

ع.ع.ش
انت يالعمري شكلك مثل خرفشت كيس البصل والبصل ماسك سعره وزيادة العقار لاصارو أهله ماسكينه بدعم من تسويق البنوك ماينزل حاول تجدد دراساتك لافرغت محافظه العقاريه وسوق بالكامل تفرج عليه يامدير الفرع سابقن العقار قطعه من نار يرتفع حتى تجف محافظه وبعدها يقرر العقار أين يتجه
عباس
عشنا معكم وجاورناكم سنين عددا .. اطيب واطهر شعب شعب السعودية جزاكم الله كل خير وابقاكم نيراسا للاخلاق الحميدة تعلمنا كثيرا منكم فى الدين والسلوك القويم ..سنحفظ لكم حبا وولاءا ما عشنا
saud saleh
إنظر إلى وجه العنز واحلب لبن اغسال أرجل شعب الكويت وحكومته تسواه وحكومة عبيدالفرس وآلاتراك
زائر
الله يفرج عنه -----------------هو ماهو محكوم 28 سنه وله الان عشرين سنه بحسب نظام السج 9 شهور السنه
صدام حسين
يستاهلون الكويته

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