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صورة مدينة الباحة خلف وزير السياحة تثير إعجاب النشطاء

Time منذ ساعة
Views 1964
صورة مدينة الباحة خلف وزير السياحة تثير إعجاب النشطاء

علي القحطاني (صدى):
كشفت صورة رائعة نشرتها وزارة السياحة المنظر الطبيعي الرائع خلف وزير السياحة أحمد الخطيب بمدينة الباحة، المقر المخصص للإجتماع الـ46 للجنة منظمة السياحة العالمية

وأوضحت صورة نشرتها وزارة السياحة، الإطلالة الجميلة التي بدت خلف الوزير أثناء عقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو، حيث بدت المناظر الطبيعية والأشجار المزهرة يلفّها الضباب في مشهد بديع يظهر جمال منطقة الباحة.

وكان الاجتماع برئاسة دولة الإمارات، وشارك فيه كل من الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي وقادة السياحة من الدول الأعضاء في اللجنة، ومسؤولي المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بالمنظمة بسمة الميمان.

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أحدث التعليقات

ع.ع.ش
انت يالعمري شكلك مثل خرفشت كيس البصل والبصل ماسك سعره وزيادة العقار لاصارو أهله ماسكينه بدعم من تسويق البنوك ماينزل حاول تجدد دراساتك لافرغت محافظه العقاريه وسوق بالكامل تفرج عليه يامدير الفرع سابقن العقار قطعه من نار يرتفع حتى تجف محافظه وبعدها يقرر العقار أين يتجه
عباس
عشنا معكم وجاورناكم سنين عددا .. اطيب واطهر شعب شعب السعودية جزاكم الله كل خير وابقاكم نيراسا للاخلاق الحميدة تعلمنا كثيرا منكم فى الدين والسلوك القويم ..سنحفظ لكم حبا وولاءا ما عشنا
saud saleh
إنظر إلى وجه العنز واحلب لبن اغسال أرجل شعب الكويت وحكومته تسواه وحكومة عبيدالفرس وآلاتراك
زائر
الله يفرج عنه -----------------هو ماهو محكوم 28 سنه وله الان عشرين سنه بحسب نظام السج 9 شهور السنه
صدام حسين
يستاهلون الكويته

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