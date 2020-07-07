صورة مدينة الباحة خلف وزير السياحة تثير إعجاب النشطاء

علي القحطاني (صدى):
كشفت صورة رائعة نشرتها وزارة السياحة المنظر الطبيعي الرائع خلف وزير السياحة أحمد الخطيب بمدينة الباحة، المقر المخصص للإجتماع الـ46 للجنة منظمة السياحة العالمية
وأوضحت صورة نشرتها وزارة السياحة، الإطلالة الجميلة التي بدت خلف الوزير أثناء عقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو، حيث بدت المناظر الطبيعية والأشجار المزهرة يلفّها الضباب في مشهد بديع يظهر جمال منطقة الباحة.
وكان الاجتماع برئاسة دولة الإمارات، وشارك فيه كل من الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي وقادة السياحة من الدول الأعضاء في اللجنة، ومسؤولي المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بالمنظمة بسمة الميمان.