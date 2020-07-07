"الزكاة والدخل" تطلق خدمة جديدة لرفع العقود المبرمة بين المنشآت

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم الثلاثاء عن خدمة جديدة لرفع العقود المبرمة بين المنشآت التي تزيد قيمتها عن 100 ألف ريال، ويتم إبرامها بين منشأتين، أو بين المنشآت والجهات الحكومية، مما يمكن الهيئة من التحقق من صحتها ، وذلك بعد إلزامية الإفصاح عن العقود المبرمة .
وتوفر الخدمة الجديدة مزايا عديدة، من أبرزها تحديث التفاصيل المالية للعقد، وتوثيق كافة المدخلات والتحديثات على العقود الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى إمكانية تجديد أو إنهاء العقد بشكل آلي عبر البوابة الإلكترونية للهيئة .
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وتسهم الخدمة الجديدة في تقليل الأعباء على المكلفين، وزيادة موثوقية الإقرارات، وتقليل متطلبات الهيئة الخاصة بالتدقيق عند خضوع المكلف للفحص، ودراسة الاعتراضات وتأكيد صحة المعالجة الضريبية للتوريدات التي تمت بعد قرار رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15 % .
ويمكن للمهتمين بالخدمة التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد " 19993 " او الدخول على الرابط التالي : هنا