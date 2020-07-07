نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"الزكاة والدخل" تطلق خدمة جديدة لرفع العقود المبرمة بين المنشآت

Time منذ ساعة
Views 1553
Comment 1
"الزكاة والدخل" تطلق خدمة جديدة لرفع العقود المبرمة بين المنشآت

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم الثلاثاء عن خدمة جديدة لرفع العقود المبرمة بين المنشآت التي تزيد قيمتها عن 100 ألف ريال، ويتم إبرامها بين منشأتين، أو بين المنشآت والجهات الحكومية، مما يمكن الهيئة من التحقق من صحتها ، وذلك بعد إلزامية الإفصاح عن العقود المبرمة .

وتوفر الخدمة الجديدة مزايا عديدة، من أبرزها تحديث التفاصيل المالية للعقد، وتوثيق كافة المدخلات والتحديثات على العقود الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى إمكانية تجديد أو إنهاء العقد بشكل آلي عبر البوابة الإلكترونية للهيئة .

.

وتسهم الخدمة الجديدة في تقليل الأعباء على المكلفين، وزيادة موثوقية الإقرارات، وتقليل متطلبات الهيئة الخاصة بالتدقيق عند خضوع المكلف للفحص، ودراسة الاعتراضات وتأكيد صحة المعالجة الضريبية للتوريدات التي تمت بعد قرار رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15 % .

ويمكن للمهتمين بالخدمة التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد " 19993 " او الدخول على الرابط التالي : هنا

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

ع.ع.ش
انت يالعمري شكلك مثل خرفشت كيس البصل والبصل ماسك سعره وزيادة العقار لاصارو أهله ماسكينه بدعم من تسويق البنوك ماينزل حاول تجدد دراساتك لافرغت محافظه العقاريه وسوق بالكامل تفرج عليه يامدير الفرع سابقن العقار قطعه من نار يرتفع حتى تجف محافظه وبعدها يقرر العقار أين يتجه
عباس
عشنا معكم وجاورناكم سنين عددا .. اطيب واطهر شعب شعب السعودية جزاكم الله كل خير وابقاكم نيراسا للاخلاق الحميدة تعلمنا كثيرا منكم فى الدين والسلوك القويم ..سنحفظ لكم حبا وولاءا ما عشنا
saud saleh
إنظر إلى وجه العنز واحلب لبن اغسال أرجل شعب الكويت وحكومته تسواه وحكومة عبيدالفرس وآلاتراك
زائر
الله يفرج عنه -----------------هو ماهو محكوم 28 سنه وله الان عشرين سنه بحسب نظام السج 9 شهور السنه
صدام حسين
يستاهلون الكويته

أخر الأخبار

ميلان ينهي مفاوضاته مع رانجنيك
ميلان ينهي مفاوضاته مع رانجنيك
Time منذ 3 دقائق Views 1103
قيادي بارز بمليشيات الحوثيين: الجماعة فاسدة وظالمة
قيادي بارز بمليشيات الحوثيين: الجماعة فاسدة وظالمة
Time منذ 6 دقائق Views 1211
إرشادات يجب الإطّلاع عليها عند السفر جواً خلال جائحة كورونا
إرشادات يجب الإطّلاع عليها عند السفر جواً خلال جائحة كورونا
Time منذ 11 دقيقة Views 1256
بالفيديو.. فتاه تكشف مأساة اغتصابها في طفولتها وتصرخ لمحاسبة المجرمين
بالفيديو.. فتاه تكشف مأساة اغتصابها في طفولتها وتصرخ لمحاسبة المجرمين
Time منذ 14 دقيقة Views 511
مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار
مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار
Time منذ 18 دقيقة Views 1298
"أبشر" تعلن إصلاح الخطأ الفني بخدمة استعلام المخالفات المرورية
"أبشر" تعلن إصلاح الخطأ الفني بخدمة استعلام المخالفات المرورية
Time منذ 21 دقيقة Views 1348
دوريات الأمن بـ "عفيف" تضبط شابين بعد سرقتهما مركبة فارهة
دوريات الأمن بـ "عفيف" تضبط شابين بعد سرقتهما مركبة فارهة
Time منذ 25 دقيقة Views 1374
بالفيديو.. تشييع جنازة المحلل هشام الهاشمي الذي تعرض للإغتيال
بالفيديو.. تشييع جنازة المحلل هشام الهاشمي الذي تعرض للإغتيال
Time منذ 33 دقيقة Views 1542
"الأرصاد" تنبه بإستمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية بمكة
"الأرصاد" تنبه بإستمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية بمكة
Time منذ 35 دقيقة Views 1349
تقرير مضلل يوقع صحفيي قناة الجزيرة في قبضة الشرطة الماليزية
تقرير مضلل يوقع صحفيي قناة الجزيرة في قبضة الشرطة الماليزية
Time منذ 40 دقيقة Views 1518