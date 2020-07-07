بالفيديو.. هنا الزاهد تتعرض للتحرش وتصور الواقعة

القاهرة (صدى):
وثقت الفنانة المصرية هنا الزاهد، تعرضها للتحرش في الشارع أثناء قيادتها السيارة مما أثار غضبها ودفعها لتصوير الواقعة.
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته هنا الزاهد عبر حسابها "إنستغرام" بعض الأفراد يجلسون على سيارة نصف نقل، وقالت "الزاهد" : "رجالة أهم، أنا دلوقتي في العربية، الفيديو اللي أنتم شوفتوه الأول لرجالة بشنبات قاعدين في عربية نص نقل كانوا بيجروا ورايا بقالهم 5 دقائق وبيتحرشوا بالكلام وعاملين يكسروا عليا وكانوا بيجروا عليا، أول ما طلعت الموبايل جريوا زى الفئران لأنهم فعلا زى الفئران أو كلاب بمعنى أصح، فاكرين لو بنت لوحدها في العربية هتخاف وتقعد تجرى".
وأردفت هنا: "لا أنا مابخافش دول ناس مش محترمة وماتسكتيش على حقك وحق يتجاب دلوقتي عادي جدا وعاوزة أقول لأي بنت في عربيتها ماتخفيش طلعي موبايلك وصوريهم هيجروا زى الجبناء وماتسكتيش على حقك" فيما تفاعل الجميع مع الفيديو وقاموا بمشاركته لفضح المتحرشين.