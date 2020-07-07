بعد بلاغ "صدى" بلدية أضم تشعر وتغرم حلاقاً لمخالفته ارتداء الزي الوقائي

حامد العمري (صدى):
قامت بلدية محافظة أضم بإشعار وتغريم أحد صوالين الحلاقة "بالقريع" ، وذلك لعدم ارتداء الزي الوقائي بالطريقة الصحيحة.
وفي التفاصيل تواصلت " صدى" مع المتحدث الرسمي لبلدية أضم يحيى عبدالرحمن المعافي ، وتزويده بمقطع فيديو لحلاق لم يلتزم ببروتوكولات الإجراءات الاحترازية والوقائية ، والمتمثلة في عدم لبسه للقبعة العازلة بالطريقة الصحيحة .
حيث ذكر أن هذا يعد مخالفة ، وقد تم إحالة المقطع للقسم المختص ، وسيتم موافاتكم بالإجراء المتبع حيال ذلك .
ليعاود الاتصال مرةً أخرى مبيناً : أنه تم الانتقال للمحل من قبل مراقب البلدية ، حيث أعطي العامل إشعاراً وغرامة لمخالفته والمتمثلة في عدم ارتداءه الزي الوقائي بالطريقة الصحيحة ، كما بين " المعافي"خطورة العمل دون التقيد بالاحترازات الصحية ، مشدداً على أنها ما وضعت إلا لسلامة الحلاقين والمرتادين معاً .