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بعد بلاغ "صدى" بلدية أضم تشعر وتغرم حلاقاً لمخالفته ارتداء الزي الوقائي

Time منذ ساعة
Views 1830
بعد بلاغ "صدى" بلدية أضم تشعر وتغرم حلاقاً لمخالفته ارتداء الزي الوقائي

حامد العمري (صدى):
قامت بلدية محافظة أضم بإشعار وتغريم أحد صوالين الحلاقة "بالقريع" ، وذلك لعدم ارتداء الزي الوقائي بالطريقة الصحيحة.

وفي التفاصيل تواصلت " صدى" مع المتحدث الرسمي لبلدية أضم يحيى عبدالرحمن المعافي ، وتزويده بمقطع فيديو لحلاق لم يلتزم ببروتوكولات الإجراءات الاحترازية والوقائية ، والمتمثلة في عدم لبسه للقبعة العازلة بالطريقة الصحيحة .

حيث ذكر أن هذا يعد مخالفة ، وقد تم إحالة المقطع للقسم المختص ، وسيتم موافاتكم بالإجراء المتبع حيال ذلك .

ليعاود الاتصال مرةً أخرى مبيناً : أنه تم الانتقال للمحل من قبل مراقب البلدية ، حيث أعطي العامل إشعاراً وغرامة لمخالفته والمتمثلة في عدم ارتداءه الزي الوقائي بالطريقة الصحيحة ، كما بين " المعافي"خطورة العمل دون التقيد بالاحترازات الصحية ، مشدداً على أنها ما وضعت إلا لسلامة الحلاقين والمرتادين معاً .

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أحدث التعليقات

ع.ع.ش
انت يالعمري شكلك مثل خرفشت كيس البصل والبصل ماسك سعره وزيادة العقار لاصارو أهله ماسكينه بدعم من تسويق البنوك ماينزل حاول تجدد دراساتك لافرغت محافظه العقاريه وسوق بالكامل تفرج عليه يامدير الفرع سابقن العقار قطعه من نار يرتفع حتى تجف محافظه وبعدها يقرر العقار أين يتجه
عباس
عشنا معكم وجاورناكم سنين عددا .. اطيب واطهر شعب شعب السعودية جزاكم الله كل خير وابقاكم نيراسا للاخلاق الحميدة تعلمنا كثيرا منكم فى الدين والسلوك القويم ..سنحفظ لكم حبا وولاءا ما عشنا
saud saleh
إنظر إلى وجه العنز واحلب لبن اغسال أرجل شعب الكويت وحكومته تسواه وحكومة عبيدالفرس وآلاتراك
زائر
الله يفرج عنه -----------------هو ماهو محكوم 28 سنه وله الان عشرين سنه بحسب نظام السج 9 شهور السنه
صدام حسين
يستاهلون الكويته

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