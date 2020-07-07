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تحذيرات من دعوات "الطعام الخام" وقائمة بأهم الأصناف المحظورة قبل الطهي

Time منذ يومين
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تحذيرات من دعوات "الطعام الخام" وقائمة بأهم الأصناف المحظورة قبل الطهي

أميرة خالد (صدى):
انتشرت في الآونة الأخيرة ثقافة غريبة تروج لتناول الطعام النئ او " الطعام الخام " كما يطلقون بدعوى انه يمتلك المزيد من القيمة الغذائية ومضادات الأكسدة .

وحذر الأطباء من هذه الإدعاءات ، مؤكدين ان تناول الطعام النيء يسبب التسمم الغذائي والبكتيريا ويعزز انتقال العدوى من الحيوان للإنسان .

وشدد الأطباء على طهي اللحوم والأسماء والبيض بشكل خاص جيداً وتجنب لأطعمة المدخنة والمخللة والمجففة .

كما نصحوا بطهي بعض الأطعمة النباتية كالأرز والبطاطس وعباد الشمس مؤكدين ان تناولهم بدون طهي يسبب البكتيريا .

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
اجل يلعب على من
طيب وش المطلوب ننقض البيعة
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗

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