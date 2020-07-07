تحذيرات من دعوات "الطعام الخام" وقائمة بأهم الأصناف المحظورة قبل الطهي

أميرة خالد (صدى):
انتشرت في الآونة الأخيرة ثقافة غريبة تروج لتناول الطعام النئ او " الطعام الخام " كما يطلقون بدعوى انه يمتلك المزيد من القيمة الغذائية ومضادات الأكسدة .
وحذر الأطباء من هذه الإدعاءات ، مؤكدين ان تناول الطعام النيء يسبب التسمم الغذائي والبكتيريا ويعزز انتقال العدوى من الحيوان للإنسان .
وشدد الأطباء على طهي اللحوم والأسماء والبيض بشكل خاص جيداً وتجنب لأطعمة المدخنة والمخللة والمجففة .
كما نصحوا بطهي بعض الأطعمة النباتية كالأرز والبطاطس وعباد الشمس مؤكدين ان تناولهم بدون طهي يسبب البكتيريا .