بالصور.. فرح الهادي تكشف سر رشاقتها المفاجئة

خالد الظفيري (صدى):
فاجأت الفنانة الكويتية فرح الهادي جمهورها بصور جديدة تكشف عن فقدانها وزنها بشكل كبير .
ونشرت " الهادي " صور لها عبر تطبيق " تيك توك " ظهرت فيه بقوام نحيف ، مؤكدة انها لم تخضع لعمليات تكميم او نحت او شفط.
وأضافت انها تعرضت لفقدان الوزن خلال فترة الحجر المنزلي حتى انه لم يكن هناك مستشفيات لتلك العمليات في هذة الفترة .
وقالت "الهادي " ان الضغوط النفسية التي تعرضت لها في الحجر الصحي والتوتر جعلها تقلل كثيراً من تناول الطعام بالإضافة لأنها لا تحب الطهي كما توقفت عن تناول الوجبات بالمطاعم او الترويج لها .