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بالصور.. فرح الهادي تكشف سر رشاقتها المفاجئة

Time منذ 21 ساعة
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بالصور.. فرح الهادي تكشف سر رشاقتها المفاجئة

خالد الظفيري (صدى):
فاجأت الفنانة الكويتية فرح الهادي جمهورها بصور جديدة تكشف عن فقدانها وزنها بشكل كبير .

ونشرت " الهادي " صور لها عبر تطبيق " تيك توك " ظهرت فيه بقوام نحيف ، مؤكدة انها لم تخضع لعمليات تكميم او نحت او شفط.

وأضافت انها تعرضت لفقدان الوزن خلال فترة الحجر المنزلي حتى انه لم يكن هناك مستشفيات لتلك العمليات في هذة الفترة .

وقالت "الهادي " ان الضغوط النفسية التي تعرضت لها في الحجر الصحي والتوتر جعلها تقلل كثيراً من تناول الطعام بالإضافة لأنها لا تحب الطهي كما توقفت عن تناول الوجبات بالمطاعم او الترويج لها .

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
مشبب محمد القحطاني
الله يعز دولتنا وحكامنا ، ال سعود هم فخر العرب والمسلمين
كامل العنزي
انت اكبر منافق يالهاشمي معروف تاريخك الاسود حرباء متلونه السعوديه منصوره بحول الله بملكها وشعبها
سوالف عجب
ستفرج ان شاء الله

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