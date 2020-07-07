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حيلة سحرية للتخلص من بقايا الأسمنت الجاف العالق بالسيارة

Time منذ 3 أيام
Views 2393
حيلة سحرية للتخلص من بقايا الأسمنت الجاف العالق بالسيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يسبب اتساخ السيارة ببقايا الأسمنت إزعاج لقائدي السيارات وللتخلص من هذة المشكلة توجد بعض الحيل السحرية لذلك منها إزالتها على الفور وقبل أن تجف، لكن في حال جفافه.

وفي حالة جفاف الأسمنت على السيارة يتم استخدام خل، ومياه، وعاء بخاخ، ومنشفة ، ولتنفيذ هذة الخطوات ،يتم مزج كمية متساوية من الخل والمياه، وضعهم في الوعاء البخاخ، ثم ضع كمية من المزيج على البقايا، ثم اتركها لمدة عشر دقائق، ثمّ إمسح الإسمنت برفق .

وتأتي الخطوة الثانية بسكب كمية من الخل على المنشفة وضعها على موضع البقعة، ثم اتركها لمدة 15 دقيقة مع سكب جزء من الخل كل بضعة دقائق،ثم قم بسحب المنشفة ، ثم غسل السيارة موضع الأسمنت على الطلاء وتلميع المنطة حتى تعود كما كانت.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .

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