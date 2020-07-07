حيلة سحرية للتخلص من بقايا الأسمنت الجاف العالق بالسيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يسبب اتساخ السيارة ببقايا الأسمنت إزعاج لقائدي السيارات وللتخلص من هذة المشكلة توجد بعض الحيل السحرية لذلك منها إزالتها على الفور وقبل أن تجف، لكن في حال جفافه.
وفي حالة جفاف الأسمنت على السيارة يتم استخدام خل، ومياه، وعاء بخاخ، ومنشفة ، ولتنفيذ هذة الخطوات ،يتم مزج كمية متساوية من الخل والمياه، وضعهم في الوعاء البخاخ، ثم ضع كمية من المزيج على البقايا، ثم اتركها لمدة عشر دقائق، ثمّ إمسح الإسمنت برفق .
وتأتي الخطوة الثانية بسكب كمية من الخل على المنشفة وضعها على موضع البقعة، ثم اتركها لمدة 15 دقيقة مع سكب جزء من الخل كل بضعة دقائق،ثم قم بسحب المنشفة ، ثم غسل السيارة موضع الأسمنت على الطلاء وتلميع المنطة حتى تعود كما كانت.