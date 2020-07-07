تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
صورة جميلة ومعبرة لعهد السفر بواسطة الإبل
منذ 44 دقيقة
640
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
ابو فيصل
متوكلين على الله والمخاطر من كل صوب
غييييوووورررر
الرد بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل كافة تبعات وتكاليف جائحة كورونا وزياده
جاسم
وماذا عن خداع البنوك في تعاملهم وعدم اعطاء المقترض الفرصه لقراءة العقد بل الالحاح على التوقيع
البرودي
لعبها صح واتوقع لا النصر ولا الهلال فاوضوه.. حتى ياخذ اللي يبيه ومن حقه طبعا انه يحصل على مستحقاته السابقة لكن لايستحق المبلغ المذكور في العقد الجديد لاعب اصبح غيابه بسبب اصاباته اكثر من لعبه المباريات مع الفريق
مطر الاسود
درجة الحرارة في الدمام 31 درجة انتم تحلمون لابد انكم تقيسون الحرارة داخل الثلاجة فدرجة الحرارة اليوم في الدمام 48 درجة يعني نصف غليان الا شوي
أخر الأخبار
"الزكاة والدخل" تطلق خدمة جديدة لرفع العقود المبرمة بين المنشآت
منذ دقيقة
1061
مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية
منذ 6 دقائق
1177
تحذيرات من دعوات "الطعام الخام" وقائمة بأهم الأصناف المحظورة قبل الطهي
منذ 16 دقيقة
1148
واشنطن ترد على تصريحات طهران بشأن الصواريخ الخفية
منذ 19 دقيقة
1513
انتحار رجل حرقا في سيارته حزنا على وفاة زوجته بـ "كورونا"
منذ 19 دقيقة
636
رئاسة شؤون الحرمين تطرح وظائف شاغرة
منذ 22 دقيقة
1464
دهس شخص أثناء عبور طريق الكورنيش بجدة
منذ 23 دقيقة
1404
بالصور.. فرح الهادي تكشف سر رشاقتها المفاجئة
منذ 27 دقيقة
1230
صورة جميلة ومعبرة لعهد السفر بواسطة الإبل
منذ 44 دقيقة
640
بالفيديو.. "الزكاه والدخل" تكشف عقوبة عدم سداد ضريبة الاستقطاع
منذ 45 دقيقة
1544