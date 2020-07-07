نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

صورة جميلة ومعبرة لعهد السفر بواسطة الإبل

Time منذ 44 دقيقة
Views 640
Comment 1
صورة جميلة ومعبرة لعهد السفر بواسطة الإبل
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو فيصل
متوكلين على الله والمخاطر من كل صوب
غييييوووورررر
   الرد بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل كافة تبعات وتكاليف جائحة كورونا وزياده
جاسم
وماذا عن خداع البنوك في تعاملهم وعدم اعطاء المقترض الفرصه لقراءة العقد بل الالحاح على التوقيع
البرودي
لعبها صح واتوقع لا النصر ولا الهلال فاوضوه.. حتى ياخذ اللي يبيه ومن حقه طبعا انه يحصل على مستحقاته السابقة لكن لايستحق المبلغ المذكور في العقد الجديد لاعب اصبح غيابه بسبب اصاباته اكثر من لعبه المباريات مع الفريق
مطر الاسود
درجة الحرارة في الدمام 31 درجة انتم تحلمون لابد انكم تقيسون الحرارة داخل الثلاجة فدرجة الحرارة اليوم في الدمام 48 درجة يعني نصف غليان الا شوي

أخر الأخبار

"الزكاة والدخل" تطلق خدمة جديدة لرفع العقود المبرمة بين المنشآت
"الزكاة والدخل" تطلق خدمة جديدة لرفع العقود المبرمة بين المنشآت
Time منذ دقيقة Views 1061
مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية
مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية
Time منذ 6 دقائق Views 1177
تحذيرات من دعوات "الطعام الخام" وقائمة بأهم الأصناف المحظورة قبل الطهي
تحذيرات من دعوات "الطعام الخام" وقائمة بأهم الأصناف المحظورة قبل الطهي
Time منذ 16 دقيقة Views 1148
واشنطن ترد على تصريحات طهران بشأن الصواريخ الخفية
واشنطن ترد على تصريحات طهران بشأن الصواريخ الخفية
Time منذ 19 دقيقة Views 1513
انتحار رجل حرقا في سيارته حزنا على وفاة زوجته بـ "كورونا"
انتحار رجل حرقا في سيارته حزنا على وفاة زوجته بـ "كورونا"
Time منذ 19 دقيقة Views 636
رئاسة شؤون الحرمين تطرح وظائف شاغرة
رئاسة شؤون الحرمين تطرح وظائف شاغرة
Time منذ 22 دقيقة Views 1464
دهس شخص أثناء عبور طريق الكورنيش بجدة
دهس شخص أثناء عبور طريق الكورنيش بجدة
Time منذ 23 دقيقة Views 1404
بالصور.. فرح الهادي تكشف سر رشاقتها المفاجئة
بالصور.. فرح الهادي تكشف سر رشاقتها المفاجئة
Time منذ 27 دقيقة Views 1230
صورة جميلة ومعبرة لعهد السفر بواسطة الإبل
صورة جميلة ومعبرة لعهد السفر بواسطة الإبل
Time منذ 44 دقيقة Views 640
بالفيديو.. "الزكاه والدخل" تكشف عقوبة عدم سداد ضريبة الاستقطاع
بالفيديو.. "الزكاه والدخل" تكشف عقوبة عدم سداد ضريبة الاستقطاع
Time منذ 45 دقيقة Views 1544