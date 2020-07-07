قطر تحرض رجل اعمال امريكي لخطف صفقة «نيوكاسل» من المملكة

ماجد محمد (صدى):
تواصل قطر محاولاتها الخبيثة لعرقلة جهود صندوق الإستثمارات العامة السعودي للإتمام صفقة نادي نيوكاسل الإنجليزي .
وكشفت تقارير صحفية بريطانية عن دفع "ناصر الخليفي " المقرب من النظام القطري وصاحبب شبكة الرياضية لرجل اعمال اميريكي " هنري موريس " لشراء النادي بدلاً عن المملكة .
وأغرى "الخليفي " "موريس " بشراء خدمات البث التليفزيوني التي يملكها "Clear TV" حال نجاحه وحلفائه الدوليين في خطف الصفقة من المملكة ..
ولا تزال عملية فحص الصفقة مستمرة قبل التصديق النهائي عليها وستشمل إعادة هيكلة للإدارة، وضخ أموال واستثمارات وغيرها من الخطط الواعدة .