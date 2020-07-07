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الشيخ السديس يناقش استعدادات اللجنة التحضيرية لمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة

Time منذ ساعة
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الشيخ السديس يناقش استعدادات اللجنة التحضيرية لمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة

مكة المكرمة (صدى):
ناقش معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم استعدادات اللجنة التحضيرية لمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة, بحضور أعضاء اللجنة .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الرئاسة العامة لترجمة خطبة يوم عرفة ونقلها عبر البث المباشر، لجميع المسلمين والمسلمات في جميع أنحاء العالم وَفْقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ولي العهد الأمين -حفظهما الله-.

وأكد معالي الرئيس العام على رفع الطاقة الاستيعابية للمستفيدين من خدمة ترجمة خطبة يوم عرفة ونقلها بأحدث الوسائل لجميع المسلمين والمسلمات كما طالب بتعدد وسائل البث وتنوعها والاستفادة من جميع الإمكانيات الموجودة وتطويرها.

وشدد معاليه على مراعاة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات الصحية خلال تنفيذ المشروع وضمان سلامة جميع العاملين في المشروع من مترجمين وإداريين وتقنيين.

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أحدث التعليقات

ابو فيصل
متوكلين على الله والمخاطر من كل صوب
غييييوووورررر
   الرد بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل كافة تبعات وتكاليف جائحة كورونا وزياده
جاسم
وماذا عن خداع البنوك في تعاملهم وعدم اعطاء المقترض الفرصه لقراءة العقد بل الالحاح على التوقيع
البرودي
لعبها صح واتوقع لا النصر ولا الهلال فاوضوه.. حتى ياخذ اللي يبيه ومن حقه طبعا انه يحصل على مستحقاته السابقة لكن لايستحق المبلغ المذكور في العقد الجديد لاعب اصبح غيابه بسبب اصاباته اكثر من لعبه المباريات مع الفريق
مطر الاسود
درجة الحرارة في الدمام 31 درجة انتم تحلمون لابد انكم تقيسون الحرارة داخل الثلاجة فدرجة الحرارة اليوم في الدمام 48 درجة يعني نصف غليان الا شوي

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