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5 خطوات للاستعلام عن حركة النقل الخارجي عبر نظام نور

Time منذ 53 دقيقة
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5 خطوات للاستعلام عن حركة النقل الخارجي عبر نظام نور

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم أنه يمكن الاستعلام عن إجراءات حركة النقل الخارجي خلال الفترة من ١٥ / ١١ / ١٤٤١هـ وحتى ٢٥ / ١١ / ١٤٤١هـ، عبر نظام نور، وذلك بعد قرار بدء تلقي الإستفسارات بشأن حركة النقل الخارجي، وتبدأ الخطوات بالدخول الى رابط نظام نور أولا.

وتابعت الوزارة أن الخطوة الثانية للإستعلام تسجيل بيانات الدخول، ثم رمز التحقق، واختيار خدمات شؤون المعلمين، ثم نتائج النقل الخارجي.

ويذكر أن وزارة التعليم، أعلنت مساء أمس، إنهاء إجراءات نقل عدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج في بعض المناطق على مستوى المملكة.

للدخول إلى نظام نور إضغط الرابط التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو فيصل
متوكلين على الله والمخاطر من كل صوب
غييييوووورررر
   الرد بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل كافة تبعات وتكاليف جائحة كورونا وزياده
جاسم
وماذا عن خداع البنوك في تعاملهم وعدم اعطاء المقترض الفرصه لقراءة العقد بل الالحاح على التوقيع
البرودي
لعبها صح واتوقع لا النصر ولا الهلال فاوضوه.. حتى ياخذ اللي يبيه ومن حقه طبعا انه يحصل على مستحقاته السابقة لكن لايستحق المبلغ المذكور في العقد الجديد لاعب اصبح غيابه بسبب اصاباته اكثر من لعبه المباريات مع الفريق
مطر الاسود
درجة الحرارة في الدمام 31 درجة انتم تحلمون لابد انكم تقيسون الحرارة داخل الثلاجة فدرجة الحرارة اليوم في الدمام 48 درجة يعني نصف غليان الا شوي

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