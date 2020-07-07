5 خطوات للاستعلام عن حركة النقل الخارجي عبر نظام نور

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم أنه يمكن الاستعلام عن إجراءات حركة النقل الخارجي خلال الفترة من ١٥ / ١١ / ١٤٤١هـ وحتى ٢٥ / ١١ / ١٤٤١هـ، عبر نظام نور، وذلك بعد قرار بدء تلقي الإستفسارات بشأن حركة النقل الخارجي، وتبدأ الخطوات بالدخول الى رابط نظام نور أولا.
وتابعت الوزارة أن الخطوة الثانية للإستعلام تسجيل بيانات الدخول، ثم رمز التحقق، واختيار خدمات شؤون المعلمين، ثم نتائج النقل الخارجي.
ويذكر أن وزارة التعليم، أعلنت مساء أمس، إنهاء إجراءات نقل عدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج في بعض المناطق على مستوى المملكة.
للدخول إلى نظام نور إضغط الرابط التالي من هنـــــــــــا .