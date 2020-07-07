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مستشفى الملك فيصل التخصصي تطرح وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
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مستشفى الملك فيصل التخصصي تطرح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وظائف صحية وهندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

واشترط المستشفى إن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وتابعت بأنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية" رئيس تمريض/ طب الأطفال (الرياض)- كبير أخصائيي العلاج الإشعاعي (الرياض - طبيب متخصص/ وحدة الطوارئ للأطفال (الرياض"- طبيب متخصص/ وحدة الطوارئ للبالغين (الرياض -

كبير مهندسي أجهزة طبية (عدد وظيفتين/ الرياض)

وأضافت أن الوظائف المطلوبة " – مساعد ثاني سلسلة الإمدادات (الرياض)- مدير توزيع (الرياض) - مساعد صيانة (الرياض). – كبير التقنيين الطبيين/ وحدة جمع العينات وإجراءاتها (جدة) - كبير التقنيين الطبيين/ وحدة خدمات نقل الدم (جدة) - مساعد أخصائي تغذية (جدة). – ممرض ثالث (جدة) – فني إقفال (جدة).

ولمزيد من التفاصيل إضغط الرابط التالي من هنـــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو فيصل
متوكلين على الله والمخاطر من كل صوب
غييييوووورررر
   الرد بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل كافة تبعات وتكاليف جائحة كورونا وزياده
جاسم
وماذا عن خداع البنوك في تعاملهم وعدم اعطاء المقترض الفرصه لقراءة العقد بل الالحاح على التوقيع
البرودي
لعبها صح واتوقع لا النصر ولا الهلال فاوضوه.. حتى ياخذ اللي يبيه ومن حقه طبعا انه يحصل على مستحقاته السابقة لكن لايستحق المبلغ المذكور في العقد الجديد لاعب اصبح غيابه بسبب اصاباته اكثر من لعبه المباريات مع الفريق
مطر الاسود
درجة الحرارة في الدمام 31 درجة انتم تحلمون لابد انكم تقيسون الحرارة داخل الثلاجة فدرجة الحرارة اليوم في الدمام 48 درجة يعني نصف غليان الا شوي

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