وضعية النوم الخاطئة تسبب آلام أسفل الظهر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح الدكتور لو تشونغ، من مستشفى إعادة التاهيل في بكين، أن سبب آلام أسفل الظهر المزمنة هي وضعية النوم غير الصحيحة؛ حيث أن الشخص في هذه الحالة لا يفقد الراحة فقط، بل وعلاجه لن يعطي النتائج المطلوبة.
وذكر الدكتور لو تشونغ، أن: "قد تشطب ليلة نوم واحدة بوضعية غير صحيحة، جميع الجهود التي بذلت لعلاجه سابقا"؛ لافتًا إلى أن عادة النوم على الجانب، تعني أن العمود الفقري سيكون طوال الليل في حالة إنحناء. وهذا "الانحناء، يسبب الضغط على الحلقات الليفية حول الأقراص الفقرية المجاورة.
وأشار إلى أن زيادة الضغط على هذه الأقراص يؤدي إلى بروز نواة لبية في اتجاه معين، مسببة حصول فتق في القرص الفقري القطني، فيما لا ترتخي العضلات في هذه الوضعية وتفقد تدريجيا مرونتها، ما قد يؤدي في النهاية إلى حصول تغيرات في الفقرات القطنية للعمود الفقري، وبالتالي ظهور الألم عند الحركة.
وأكد أن النوم على البطن تسبب توتر العضلات، وتطور داء الفقار الفقري العنقي، الذي هو أيضا أحد أسباب الألم في أسفل الظهر؛ بينما يجب أن يكون ارتفاع الوسادة ملائما بحيث تبقى الرقبة مستقيمة ودون انحناء.
وأضاف: "ضع وسادة ثانية بين القدمين وأثنِ الركبتين بزاوية 130 درجة مئوية بحيث يبقى العمود الفقري مستقيما والعضلات في حالة استرخاء تام. وعند الاستلقاء على الظهر يجب وضع الوسادة تحت الركبتين والرأس مرتفعة والرقبة بكاملها على الوسادة".