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«ساتورب» تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 5 دقائق
Views 1147
«ساتورب» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة ارامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات " ساتورب " باب التقديم على وظائف شاغرة للعمل بمدينة الجبيل الصناعية ،وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مستشار المشتريات ، ويُشترط :

- درجة البكالوريوس في الهندسة او إدارة الأعمال .

- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة المواد ومعالجتها .

التقديم عبر الرابط من هنـــــــــا .

2- مستشار العقود ، ويُشترط :

- درجة البكالوريوس في الهندسة او إدارة الأعمال .

- خبرة 6 سنوات في إدارة العقود والمواد .

التقديم عبر الرابط من هنـــــــــا .

وأكدت الشركة ان التقديم متاح من اليوم الثلاثاء الموافق 7 /7 / 2020 ، وينتهي عندالإكتفاء بالعدد المطلوب.

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أحدث التعليقات

Garish
يمكن ياخي ابوه مايدري عن مصايب ولده لا تزرو وازرة وزر اخرى
Garish
يمكن ياخي ابوه مايدري ولا تزرو وازرة وازرة اخرى
بدر اكبر
اللهم فرج عنه ياقادر على كل شئ اللهم رده الى المملكة بمعجزتك وقدرتك يارب كن له عونن ونصيرا واجره على كل الفتره التى قضاها
الجنتل
تعالي العزاء في استراحتي
الحمدلله
قصدك إن السعودي ماهو لا مهندس ولا دكتور؟!! الحمدلله أغلب دفعتي اللي أعرفهم مهندسين ودكاتره وتخصصات طبية مختلفة وتخصصات أخرى عالية وذات مكان ومستوى عمل مرموق ارفع مستوى تفكيرك

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