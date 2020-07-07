«ساتورب» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة ارامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات " ساتورب " باب التقديم على وظائف شاغرة للعمل بمدينة الجبيل الصناعية ،وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مستشار المشتريات ، ويُشترط :
- درجة البكالوريوس في الهندسة او إدارة الأعمال .
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة المواد ومعالجتها .
التقديم عبر الرابط من هنـــــــــا .
2- مستشار العقود ، ويُشترط :
- درجة البكالوريوس في الهندسة او إدارة الأعمال .
- خبرة 6 سنوات في إدارة العقود والمواد .
التقديم عبر الرابط من هنـــــــــا .
وأكدت الشركة ان التقديم متاح من اليوم الثلاثاء الموافق 7 /7 / 2020 ، وينتهي عندالإكتفاء بالعدد المطلوب.