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بالفيديو.. «باهبري» يحسم الجدل حول تكرار عدوى كورونا للمتعافين من الإصابة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «باهبري» يحسم الجدل حول تكرار عدوى كورونا للمتعافين من الإصابة

الرياض (صدى):
حسم إستشاري الأمراض الباطنية والمعدية نزار باهبري الجدل حول تكرار عدوى كورونا للمتعافين من الإصابة .

وأكد "باهبري " في فيديو له ، أن الأجسام المضادة للفيروسات تختلف فتراتها في جسم الإنسان ، ولا تزال الأجسام المضادة لكورونا موجودة لدى المتعافين منذ عدة أشهر لذلك لن يُصابوا بالمرض .

وأضاف أنه من غير المعروف بعد مدة مكوث الأجسام المضادة المسؤولة عن حمايتنا من كورونا بجسم المتعافين إلا انها استمرت عدة اشهر وهي مدة جيدة ، لذلك لن يُصاب غالبية المتعافين بكورونا مرة ثانية لحين اكتشاف لقاح او تطعيم يخلق الأجسام المضادة بالجسم مرة اخرى اذا اختفت .

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أحدث التعليقات

ابو فيصل
متوكلين على الله والمخاطر من كل صوب
غييييوووورررر
   الرد بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل كافة تبعات وتكاليف جائحة كورونا وزياده
جاسم
وماذا عن خداع البنوك في تعاملهم وعدم اعطاء المقترض الفرصه لقراءة العقد بل الالحاح على التوقيع
البرودي
لعبها صح واتوقع لا النصر ولا الهلال فاوضوه.. حتى ياخذ اللي يبيه ومن حقه طبعا انه يحصل على مستحقاته السابقة لكن لايستحق المبلغ المذكور في العقد الجديد لاعب اصبح غيابه بسبب اصاباته اكثر من لعبه المباريات مع الفريق
مطر الاسود
درجة الحرارة في الدمام 31 درجة انتم تحلمون لابد انكم تقيسون الحرارة داخل الثلاجة فدرجة الحرارة اليوم في الدمام 48 درجة يعني نصف غليان الا شوي

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