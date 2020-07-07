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الصحة: 122 % نسبة زيادة أسرة العناية المركزة في القنفذة

Time منذ 4 دقائق
Views 1157
الصحة: 122 % نسبة زيادة أسرة العناية المركزة في القنفذة

القنفذة (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرة العناية المركزة في مستشفيات القنفذة بنسبة 122 %، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وبما يلبي احتياجات المواطنين الصحية .

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته وزارة الصحة مؤخراً عن إضافة 2199 سريراً للعناية المركزة، خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات بجميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفايروس كورونا المستجد.

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أحدث التعليقات

Garish
يمكن ياخي ابوه مايدري عن مصايب ولده لا تزرو وازرة وزر اخرى
Garish
يمكن ياخي ابوه مايدري ولا تزرو وازرة وازرة اخرى
بدر اكبر
اللهم فرج عنه ياقادر على كل شئ اللهم رده الى المملكة بمعجزتك وقدرتك يارب كن له عونن ونصيرا واجره على كل الفتره التى قضاها
الجنتل
تعالي العزاء في استراحتي
الحمدلله
قصدك إن السعودي ماهو لا مهندس ولا دكتور؟!! الحمدلله أغلب دفعتي اللي أعرفهم مهندسين ودكاتره وتخصصات طبية مختلفة وتخصصات أخرى عالية وذات مكان ومستوى عمل مرموق ارفع مستوى تفكيرك

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