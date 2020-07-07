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والدة حلا الترك ترد على اتهامات جذب طليقها : بدي اسمع اللي عايزاه كفاكم تخلف

Time منذ 23 ساعة
Views 1989
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والدة حلا الترك ترد على اتهامات جذب طليقها : بدي اسمع اللي عايزاه كفاكم تخلف

أميرة خالد (صدى):
ردت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك على انتقادات متابعيها واتهامها بمحاولة جذب انتباه طليقها المنتج البحريني محمد الترك .

وظهرت " السابر " في فيديو لها تقول : أنا بحط أغاني حسب مزاجي وبحب الأغاني القديمة وهذا لا يعني أني بحطها عشان بقصد شخص معين أو "ماي إكس"، في إشارة إلى طليقها .

وأضافت: أنا بسمع عشان مزاجي الأغاني الحلوة والقديمة واللي ليها معنى مش عشان فلان ولا علان .

وتابعت قائلة : كفاكم تخلف.. بدي أحط اللي بدي ياه وأسمع اللي عايزاه ما حدا لي علي .

وكانت منى السابر قد اكدت تغيير حياتها الشخصية بعدما نجح المنتج البحريني في ضم ابنائها ، وأعلنت عن رغبتها في دخول الدراما السورية بعد تلقيها عدد من العروض .

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
مشبب محمد القحطاني
الله يعز دولتنا وحكامنا ، ال سعود هم فخر العرب والمسلمين
كامل العنزي
انت اكبر منافق يالهاشمي معروف تاريخك الاسود حرباء متلونه السعوديه منصوره بحول الله بملكها وشعبها
سوالف عجب
ستفرج ان شاء الله

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