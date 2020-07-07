والدة حلا الترك ترد على اتهامات جذب طليقها : بدي اسمع اللي عايزاه كفاكم تخلف

أميرة خالد (صدى):
ردت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك على انتقادات متابعيها واتهامها بمحاولة جذب انتباه طليقها المنتج البحريني محمد الترك .
وظهرت " السابر " في فيديو لها تقول : أنا بحط أغاني حسب مزاجي وبحب الأغاني القديمة وهذا لا يعني أني بحطها عشان بقصد شخص معين أو "ماي إكس"، في إشارة إلى طليقها .
وأضافت: أنا بسمع عشان مزاجي الأغاني الحلوة والقديمة واللي ليها معنى مش عشان فلان ولا علان .
وتابعت قائلة : كفاكم تخلف.. بدي أحط اللي بدي ياه وأسمع اللي عايزاه ما حدا لي علي .
وكانت منى السابر قد اكدت تغيير حياتها الشخصية بعدما نجح المنتج البحريني في ضم ابنائها ، وأعلنت عن رغبتها في دخول الدراما السورية بعد تلقيها عدد من العروض .