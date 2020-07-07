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بالفيديو.. هوندا تكشف عن نموذجها الجديد WR-V كروس أوفر

Time منذ 4 أيام
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بالفيديو.. هوندا تكشف عن نموذجها الجديد WR-V كروس أوفر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت شركة هوندا مؤخرا عن نموذجها الجديد من سيارات WR-V الكروس اوفر الجديدة، من خلال صور ترويجية نشرتها مؤخرا، والتي من المتوقع إطلاقها قريبا، وبحسب المعلومات فالسيارة الجديدة ستبنى على منصات اختبرتها هوندا في سيارات Jazz سابقا، وستحصل على هيكل كروس أوفر مميز بطول 4 أمتار تقريبا، وسيتراوح سعرها ما بين 11 و15 ألف دولار.

وتميزت هذه المركبة بالعديد من التعديلات حيث ،اكتسبت تصميما جديدا لممتصات الصدمات الأمامية والخلفية، وحصلت على هيكل أكثر انسيابية مزود بفتحة سقف كبيرة، وتغير فيها تصميم المصابيح الأمامية التي حصلت على وحدات إضاءة هلوجينية جديدة ووحدات إضاءة جانبية بخطوط LED مضيئة.

وزودت هوندا هذه المركبة بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية لركنها بأمان، إضافة إلى منظومات كهربائية للتحكم بالمرايا الجانبية ووضعيات المقاعد ودرجة حرارتها، وحصلت قمرة السيارات على مقود جديد مكسو بالجلد، وعلى مسند جلدي عريض موضوع بين المقعدين الأماميين، كما حصلت على محرك بنزين اقتصادي بأربع أسطوانات وسعة 1.2 ليتر وعزم 90 حصانا، ومحرك ديزل بسعة 1.5 ليتر، ومحرك بنزين بسعة ليتر ونصف وعزم 116 حصانا.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .

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