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بالفيديو.. تعرف على هاتف «موتورولا» الجديد والمتوقع طرحه غدا بالأسواق

Time منذ 47 دقيقة
Views 1561
بالفيديو.. تعرف على هاتف «موتورولا» الجديد والمتوقع طرحه غدا بالأسواق

وكالات (صدى):
كشفت شركة موتورولا،عن أحدث هواتفها المنافسة والذي زودته بقدرات تصوير ممتازة، ومن المتوقع أن يطرح في الأسواق غدا الأربعاء، حيث يأتي هاتف +Motorola One Fusion الذي سيبلغ سعره 250 دولارا تقريبا بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (162.9 x 76.4 x 9.6) ملم، يزن 210 غ.

وزودت الشركة هاتفها الجديد بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (180/2340) بيكسل، وأبعاد "19.5:9"، قادرة على عرض فيديوهات بدقة HDR10، ليضمن أداء متميز وله معالج Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 ثماني النوى مطور بتقنية (8نانومتر)، ومعالج رسوميات Adreno 618ـ، وذاكرة تخزين داخلية UFS 2.1 بحجم 128 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

وزودته موتورولا أيضا بنظام تشغيل Android 10ـ ومنفذين لبطاقات الاتصال من نوع Nano-SIM، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSDXC، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، إضافة لأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشرائح للاتصال عبر تقنية "بلوتوث-5"ـ وشرائح للاتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot، وبكاميرا أساسية ب 4 عدسات بدقة 64+8+5+2) ميجابكسيل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسيل.

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أحدث التعليقات

Garish
يمكن ياخي ابوه مايدري عن مصايب ولده لا تزرو وازرة وزر اخرى
Garish
يمكن ياخي ابوه مايدري ولا تزرو وازرة وازرة اخرى
بدر اكبر
اللهم فرج عنه ياقادر على كل شئ اللهم رده الى المملكة بمعجزتك وقدرتك يارب كن له عونن ونصيرا واجره على كل الفتره التى قضاها
الجنتل
تعالي العزاء في استراحتي
الحمدلله
قصدك إن السعودي ماهو لا مهندس ولا دكتور؟!! الحمدلله أغلب دفعتي اللي أعرفهم مهندسين ودكاتره وتخصصات طبية مختلفة وتخصصات أخرى عالية وذات مكان ومستوى عمل مرموق ارفع مستوى تفكيرك

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