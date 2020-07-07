بالفيديو.. تعرف على هاتف «موتورولا» الجديد والمتوقع طرحه غدا بالأسواق

وكالات (صدى):
كشفت شركة موتورولا،عن أحدث هواتفها المنافسة والذي زودته بقدرات تصوير ممتازة، ومن المتوقع أن يطرح في الأسواق غدا الأربعاء، حيث يأتي هاتف +Motorola One Fusion الذي سيبلغ سعره 250 دولارا تقريبا بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (162.9 x 76.4 x 9.6) ملم، يزن 210 غ.
وزودت الشركة هاتفها الجديد بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (180/2340) بيكسل، وأبعاد "19.5:9"، قادرة على عرض فيديوهات بدقة HDR10، ليضمن أداء متميز وله معالج Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 ثماني النوى مطور بتقنية (8نانومتر)، ومعالج رسوميات Adreno 618ـ، وذاكرة تخزين داخلية UFS 2.1 بحجم 128 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.
وزودته موتورولا أيضا بنظام تشغيل Android 10ـ ومنفذين لبطاقات الاتصال من نوع Nano-SIM، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSDXC، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، إضافة لأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشرائح للاتصال عبر تقنية "بلوتوث-5"ـ وشرائح للاتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot، وبكاميرا أساسية ب 4 عدسات بدقة 64+8+5+2) ميجابكسيل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسيل.