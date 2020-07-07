نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«الحصيني»: هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على بعض المناطق (صور)

Time منذ 51 دقيقة
Views 1537
«الحصيني»: هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على بعض المناطق (صور)

الرياض (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وكتب عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الثلاثاء 1441/11/16هـ -إن شاء الله - أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاء من سلطنة عمان واليمن ".

وأضاف الباحث في المناخ والطقس: " ومتوقع رياح من متوسطة لشبه قوية قد تثير الأتربة على أجزاء مناطق مكة، والمدينة، وحائل، والقصيم - إلا أن يصرفها الله " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

Garish
يمكن ياخي ابوه مايدري عن مصايب ولده لا تزرو وازرة وزر اخرى
Garish
يمكن ياخي ابوه مايدري ولا تزرو وازرة وازرة اخرى
بدر اكبر
اللهم فرج عنه ياقادر على كل شئ اللهم رده الى المملكة بمعجزتك وقدرتك يارب كن له عونن ونصيرا واجره على كل الفتره التى قضاها
الجنتل
تعالي العزاء في استراحتي
الحمدلله
قصدك إن السعودي ماهو لا مهندس ولا دكتور؟!! الحمدلله أغلب دفعتي اللي أعرفهم مهندسين ودكاتره وتخصصات طبية مختلفة وتخصصات أخرى عالية وذات مكان ومستوى عمل مرموق ارفع مستوى تفكيرك

أخر الأخبار

حساب المواطن يوضح موقف الأرملة من الدعم حال عدم وجود تابعين
حساب المواطن يوضح موقف الأرملة من الدعم حال عدم وجود تابعين
Time منذ 39 ثانية Views 1022
رجل يغتصب طفلة في الرابعة ويتركها بعد ضربها بوحشية في الغابة
رجل يغتصب طفلة في الرابعة ويتركها بعد ضربها بوحشية في الغابة
Time منذ دقيقتين Views 70
وضعية النوم الخاطئة تسبب آلام أسفل الظهر
وضعية النوم الخاطئة تسبب آلام أسفل الظهر
Time منذ 4 دقائق Views 1057
الصحة: 122 % نسبة زيادة أسرة العناية المركزة في القنفذة
الصحة: 122 % نسبة زيادة أسرة العناية المركزة في القنفذة
Time منذ 4 دقائق Views 1142
«ساتورب» تعلن عن وظائف شاغرة
«ساتورب» تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 5 دقائق Views 1132
شاهد.. لحظة هجوم شخص بعصا على المصلين في مسجد
شاهد.. لحظة هجوم شخص بعصا على المصلين في مسجد
Time منذ 9 دقائق Views 348
بالفيديو.. هوندا تكشف عن نموذجها الجديد WR-V كروس أوفر
بالفيديو.. هوندا تكشف عن نموذجها الجديد WR-V كروس أوفر
Time منذ 13 دقيقة Views 1097
والدة حلا الترك ترد على اتهامات جذب طليقها : بدي اسمع اللي عايزاه كفاكم تخلف
والدة حلا الترك ترد على اتهامات جذب طليقها : بدي اسمع اللي عايزاه كفاكم تخلف
Time منذ 14 دقيقة Views 1139
الذهب قرب أعلى مستوى في 8 سنوات
الذهب قرب أعلى مستوى في 8 سنوات
Time منذ 27 دقيقة Views 1375
وزارة الصحة تحدد بداية ونهاية فترة العزل أو الحجر المنزلي لكوفيد19
وزارة الصحة تحدد بداية ونهاية فترة العزل أو الحجر المنزلي لكوفيد19
Time منذ 34 دقيقة Views 1610