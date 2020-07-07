البنك الإسلامي للتنمية يطرح وظائف شاغرة بجدة

فاطمة المالكي (صدى):
طرح البنك الإسلامي للتنمية، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.
واوضح البنك بأن الوظائف تقع تحت مسميات وظيفية " أخصائي عمليات الخزينة ويكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص أو المجالات ذات الصلة - منسق مكتب ومراسلات: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
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