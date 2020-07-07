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البنك الإسلامي للتنمية يطرح وظائف شاغرة بجدة

Time منذ 57 دقيقة
Views 1419
البنك الإسلامي للتنمية يطرح وظائف شاغرة بجدة

فاطمة المالكي (صدى):
طرح البنك الإسلامي للتنمية، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

واوضح البنك بأن الوظائف تقع تحت مسميات وظيفية " أخصائي عمليات الخزينة ويكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص أو المجالات ذات الصلة - منسق مكتب ومراسلات: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم اضغط الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

Garish
يمكن ياخي ابوه مايدري عن مصايب ولده لا تزرو وازرة وزر اخرى
Garish
يمكن ياخي ابوه مايدري ولا تزرو وازرة وازرة اخرى
بدر اكبر
اللهم فرج عنه ياقادر على كل شئ اللهم رده الى المملكة بمعجزتك وقدرتك يارب كن له عونن ونصيرا واجره على كل الفتره التى قضاها
الجنتل
تعالي العزاء في استراحتي
الحمدلله
قصدك إن السعودي ماهو لا مهندس ولا دكتور؟!! الحمدلله أغلب دفعتي اللي أعرفهم مهندسين ودكاتره وتخصصات طبية مختلفة وتخصصات أخرى عالية وذات مكان ومستوى عمل مرموق ارفع مستوى تفكيرك

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