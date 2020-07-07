محمد وزيري يعلق على منع عرض فيلم هيفاء وهبي الجديد

بيروت (صدى):
طالبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، منع عرض فيلم "أشباح أوروبا" الذي تقوم ببطولته، لعدم حصولها على أجرها الخاص بالفيلم، ليعلق الملحن المصري محمد وزيري قائلًا أنه لا يحق لأي جهة وقف عرض الفيلم إلا بحكم قضائي.
وكتب محمد وزيري تصريحات على لسان مسؤول بغرفة صناعة السينما في مصر، عبر خاصية "الستوري" في حسابه على موقع "إنستغرام"، بأن نقابة المهن التمثيلية والموسيقية التي تقدمت لها هيفاء وهبي عن طريقة وكيلها القانوني المحامي المصري ياسر قنطوش ليست جهتي اختصاص لوقف الفيلم.
وأوضح المسؤول في تصريحاته التي استشهد بها محمد وزيري، أن الفيلم لن يوقف عرضه إلا من خلال جهة رقابية أو سلطة سيادية أو حكم قضائي ينص على وقف عرض الفيلم؛ كما كتب محمد وزيري آية قرآنية تدل على أن استشهاده بتلك التصريحات دليل قوي على موقفه: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".