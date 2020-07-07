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الهيئة العامة للإحصاء تُصدر نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2020م

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الهيئة العامة للإحصاء تُصدر نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2020م

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، اليوم عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت هنا "، نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2020م”، والذي سبق بدايات أزمة جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها، وبحسب تقديرات مسح القوى العاملة في الربع الأول من عام 2020م فقد بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) (5.7%)، وهو ذات المعدل في الربع الرابع لعام 2019م.

وأوضحت نتائج نشرة سوق العمل، أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) بلغ (58.2%) محققًا بذلك ارتفاعًا بمقدار (1.8) نقطة مئوية مقارنةً بالربع الأول من عام 2019م، ويرجع الاستقرار في معدل البطالة وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى زيادة أعداد المشتغلين والمتعطلين في المسح، حيث بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور (80.4%)، بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للإناث (25.4%).

وحول مؤشرات مشاركة القوى العاملة للسعوديين في الربع الأول من عام 2020م مقارنةً بالربع الرابع من عام 2019م، فقد انخفض معدل البطالة من (12.0%) إلى (11.8%)، حيث بلغ معدل بطالة السعوديات (28.2%) بانخفاض قدره (2.6) نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل بطالة السعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) حيث بلغ (5.6%) بارتفاع قدره (0.7) نقطة مئوية.

وحول عدد المشتغلين (السعوديين وغير السعوديين) من واقع السجلَّات الإدارية، فقد كشفت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول 2020، أن عددهم بلغ (13,635,612) فردًا، بينما بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) (3,203,423) فردًا، حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين الذكور (2,066,553) فردًا، فيما بلغ عدد المشتغلات السعوديات الإناث (1,136,870) فردًا.

وكشفت نتائج نشرة سوق العمل، أن إجمالي عدد السعوديين (الذكور والإناث) الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية بلغ (1,015,820) فردًا، يمثل عدد السعوديين الذكور الباحثين عن عمل منهم (186,969) مواطنًا، وعدد السعوديات الإناث الباحثات عن عمل (828.851) مواطنة.

وأوضحت نتائج نشرة سوق العمل، أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور والإناث (15 سنة فأكثر) بلغ (46.2%) في الربع الأول من عام 2020م، بانخفاض بلغ (0.5) نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور (65.8%) في الربع الأول من عام 2020م محققًا انخفاضًا قدرُه (0.8) مقارنةً بالربع السابق، في حين بلغ معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة (25.9%) في الربع الأول من عام 2020م بانخفاض قدره (0.1) عن الربع السابق.

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين للبيانات أولهما من خلال تنفيذ مسح ميداني أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية)، ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) والمستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التشغيل وغيرها.

أما مصدر البيانات الثاني فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجَّلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات، حيث تقوم كلٌّ من: ( وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني)، بتزويد الهيئة بالبيانات المسجَّلة لديهم بشكلٍ دوري بوصف هذه الجهات مصدراً رئيساً لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والباحثين عن عمل في المملكة العربية السعودية.

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أحدث التعليقات

Garish
يمكن ياخي ابوه مايدري عن مصايب ولده لا تزرو وازرة وزر اخرى
Garish
يمكن ياخي ابوه مايدري ولا تزرو وازرة وازرة اخرى
بدر اكبر
اللهم فرج عنه ياقادر على كل شئ اللهم رده الى المملكة بمعجزتك وقدرتك يارب كن له عونن ونصيرا واجره على كل الفتره التى قضاها
الجنتل
تعالي العزاء في استراحتي
الحمدلله
قصدك إن السعودي ماهو لا مهندس ولا دكتور؟!! الحمدلله أغلب دفعتي اللي أعرفهم مهندسين ودكاتره وتخصصات طبية مختلفة وتخصصات أخرى عالية وذات مكان ومستوى عمل مرموق ارفع مستوى تفكيرك

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