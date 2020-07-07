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وزارة النقل: الحج هذا العام بلا قطارات

Time منذ ساعة
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وزارة النقل: الحج هذا العام بلا قطارات

الرياض (صدى):
قال المشرف العام على الإدارة العامة للتسويق والإتصال المؤسسي بوزارة النقل، ياسر المسفر بأنه تقرر إيقاف قطاري الحرمين والمشاعر المقدسة نظرا لإنخفاض عدد المشاركين في العام الجاري في ظل جائحة كورونا والتدابير الإحترازية المتخذة.

وأوضح بأنه من المقرر إصدار تصاريح لأنشطة النقل المرخصة بآلية تم إعدادها مسبقا بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل مناسكهم بكل يسر، ومتابعة ذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، مؤكدا أن منظومة النقل بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وباقي الجهات ذات الاختصاص سيعملون لخدمة ضيوف الرحمن وفق الخطة التشغيلية التي من شأنها حفظ سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وتابع المسفر بأنه فيما يتعلق بالخدمات التشغيلية لقطاع الطيران خلال أزمة فيروس كورونا، أجلت الهيئة العامة للطيران المدني عددا من المواطنين السعوديين الراغبين في العودة إلى أرض المملكة خلال الجائحة، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مؤكدا استئناف الهيئة أعمالها وسط تقيد بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية.

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أحدث التعليقات

Garish
يمكن ياخي ابوه مايدري عن مصايب ولده لا تزرو وازرة وزر اخرى
Garish
يمكن ياخي ابوه مايدري ولا تزرو وازرة وازرة اخرى
بدر اكبر
اللهم فرج عنه ياقادر على كل شئ اللهم رده الى المملكة بمعجزتك وقدرتك يارب كن له عونن ونصيرا واجره على كل الفتره التى قضاها
الجنتل
تعالي العزاء في استراحتي
الحمدلله
قصدك إن السعودي ماهو لا مهندس ولا دكتور؟!! الحمدلله أغلب دفعتي اللي أعرفهم مهندسين ودكاتره وتخصصات طبية مختلفة وتخصصات أخرى عالية وذات مكان ومستوى عمل مرموق ارفع مستوى تفكيرك

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