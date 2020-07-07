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نسبة الانخفاض المتوقعة في أسعار العقار عقب الجائحة

Time منذ ساعة
Views 2065
نسبة الانخفاض المتوقعة في أسعار العقار عقب الجائحة

الرياض (صدى):
كشف محسن بن عيد السروري، عضو الهيئة السعودية للمقيمين العقاريين، اليوم الثلاثاء، النسبة المتوقعة لانخفاض أسعار العقار عقب الجائحة.

وتوقع السروري، أن يشهد انخفاضًا ما بين ٢٠ إلى ٢٥٪ نتيجة قلة السيولة المالية التي ستكون في متناول يد المستهلك، لافتًا إلى أن المستهلك سيوازن في متطلباته الاستهلاكية والسكن المناسب الذي يفي بحاجته والحرص.

وأشار المثمن العقاري إلى أن ذلك سيؤدي إلى استقرار أسعار السلع الضرورية؛ مضيفًا: " سوف يشهد القطاع الاقتصادي في السعودية الكثير من المتغيرات من انخفاض وصعود في العديد من المناشط التجارية "، بحسب صحيفة "سبق".

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أحدث التعليقات

Garish
يمكن ياخي ابوه مايدري عن مصايب ولده لا تزرو وازرة وزر اخرى
Garish
يمكن ياخي ابوه مايدري ولا تزرو وازرة وازرة اخرى
بدر اكبر
اللهم فرج عنه ياقادر على كل شئ اللهم رده الى المملكة بمعجزتك وقدرتك يارب كن له عونن ونصيرا واجره على كل الفتره التى قضاها
الجنتل
تعالي العزاء في استراحتي
الحمدلله
قصدك إن السعودي ماهو لا مهندس ولا دكتور؟!! الحمدلله أغلب دفعتي اللي أعرفهم مهندسين ودكاتره وتخصصات طبية مختلفة وتخصصات أخرى عالية وذات مكان ومستوى عمل مرموق ارفع مستوى تفكيرك

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