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الصين تدخل معركة الطاعون بعد محاصرة كورونا

Time منذ ساعة
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الصين تدخل معركة الطاعون بعد محاصرة كورونا

بكين (صدى):
تتأهب الصين لمعركة جديدة ضد مرض الطاعون الدبلي الذي ظهر في البلاد امس الإثنين مع اكتشاف إصابة راعي ماشية .

وحذرت اللجنة الوطنية الصحية من انتشار المرض شديد العدوى وتم فرض الحجر الصحي على المريض الذي قيل ان حالته مستقرة .

كما منعت الحكومة الصينية صيد حيوان المرموط ، والإبلاغ عن أي قوارض ميتة إذ ينتقل هذا المرض عبر الجرذان بشكل خاص .

من ناحية أخرى خلت العاصمة بكين من أي إصابات جديدة بكورونا ، ولم تسجل باقي مناطق الصين امس اي إصابات سوى لـ 15 شخص اغلبهم قادمين من الخارج فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83565، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 حالة.

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أحدث التعليقات

Garish
يمكن ياخي ابوه مايدري عن مصايب ولده لا تزرو وازرة وزر اخرى
Garish
يمكن ياخي ابوه مايدري ولا تزرو وازرة وازرة اخرى
بدر اكبر
اللهم فرج عنه ياقادر على كل شئ اللهم رده الى المملكة بمعجزتك وقدرتك يارب كن له عونن ونصيرا واجره على كل الفتره التى قضاها
الجنتل
تعالي العزاء في استراحتي
الحمدلله
قصدك إن السعودي ماهو لا مهندس ولا دكتور؟!! الحمدلله أغلب دفعتي اللي أعرفهم مهندسين ودكاتره وتخصصات طبية مختلفة وتخصصات أخرى عالية وذات مكان ومستوى عمل مرموق ارفع مستوى تفكيرك

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