الصين تدخل معركة الطاعون بعد محاصرة كورونا

بكين (صدى):
تتأهب الصين لمعركة جديدة ضد مرض الطاعون الدبلي الذي ظهر في البلاد امس الإثنين مع اكتشاف إصابة راعي ماشية .
وحذرت اللجنة الوطنية الصحية من انتشار المرض شديد العدوى وتم فرض الحجر الصحي على المريض الذي قيل ان حالته مستقرة .
كما منعت الحكومة الصينية صيد حيوان المرموط ، والإبلاغ عن أي قوارض ميتة إذ ينتقل هذا المرض عبر الجرذان بشكل خاص .
من ناحية أخرى خلت العاصمة بكين من أي إصابات جديدة بكورونا ، ولم تسجل باقي مناطق الصين امس اي إصابات سوى لـ 15 شخص اغلبهم قادمين من الخارج فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83565، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 حالة.