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متحدثة البيت الأبيض تتشاجر مع الصحفيين

Time منذ ساعة
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متحدثة البيت الأبيض تتشاجر مع الصحفيين

واشنطن (صدى):
تشاجرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، أمس الاثنين، مع الصحفيين، وذلك بعد أن وجهت لها الصحافة وابلا من الأسئلة حول تغريدة للرئيس دونالد ترامب.

واستفسر الصحافيون عن تغريدة ترامب التي ألقى فيها باللوم على قرار الاتحاد الرياضي لسباق السيارات بحظر علم الكونفدرالية في انخفاض التصنيفات منتقدا أحد أبرز السائقين " السود " في هذه الرياضة.

ورفضت كايلي أن تتناول سبب دعوة ترامب للسائق المعروف بوبا والاس إلى الاعتذار بعد أن زعم كذبا وجود حبل مشنقة تم تركيبه في المرآب الخاص به، على أنه هجوم بدافع الكراهية والعنصرية.

وخلص تحقيق أمني إلى أن حبل المشنقة كان في المرآب المخصص لوالاس منذ عدة أشهر، وقررت السلطات أنه لم يكن عملا عنصريا متعمدا تجاه السائق.

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أحدث التعليقات

ابويعقوب السلامي
لا حول ولا قوة الا بالله واللي عنده دبلوم كلية تقنية تسويق وش يسوي😔
الهلال كبير اسيا ومروضها
اللاعب زق وناديه ازق منه كلهم بلا تاريخ وبطولات الكابتن (محمد جحفلي) في خمس سنين تنسف تاريخ نادي الضفادع ، خلاص يعني الدوشة ذي كلها على ايش؟؟
ابونضال
هذي مدينتي ينبع الصناعية
الاسم *ربلب
اللهم يارب البيت فرج كربته واطلعه من سجون الكفره الفجره
.
طيب افتح محل مثلهم وترزق وجيب اخوك يساعدك تكسب اجره

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