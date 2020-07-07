نائب بحزب أردوغان ينصب على رجل أعمال مصري

أنقرة (صدى):
أعلن رجل أعمال مصري، عن تعرضه للنصب والاحتيال على يد البرلماني التركي السابق بحزب العدالة والتنمية " صالح فرات ".
وتقدم رجل الأعمال المصري " عماد كشكول " ببلاغ ضد صالح فرات، وأقاربه، بتهمة الاحتيال.
وأفاد كشكول بأن فرات وأقاربه طلبوا منه 100 ألف دولار لاستئجار طائرة خاصة لإعادته إلى مصر في الخامس عشر من مارس.
وفي السادس عشر من الشهر نفسه بعث كشكول 70 ألف دولار إلى شركة بولوت للاستشارات كعربون للطائرة الخاصة.
ولم يستطع رجل الأعمال المصري التوصل مرة أخرى إليهم، وأن صهر فرات -أحد المشاركين في النصب عليه- اتضح أنه مرفوع ضده 55 قضية نصب وتزوير، فضلا عن وجود 16 قرار ضبط صادرة ضده.