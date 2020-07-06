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شاهد.. بدور إبراهيم تستفز الجمهور: «صرفت مليون ريال في شهر»

Time منذ 41 دقيقة
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شاهد.. بدور إبراهيم تستفز الجمهور: «صرفت مليون ريال في شهر»

أميرة خالد (صدى):
أثارت خبيرة المكياج بدور البراهيم استفزاز الجمهور بعد خروجها في فيديو أشارت فيه إلى صرفها مهرها كاملًا في شهر العسل.

وأعربت "بدور" عن ندمها الشديد لصرفها مهرها بالكامل والذي يقدر بمليون ريال على التسوق وشراء أشياء ليس لها ضرورة أثناء قضائها لشهر العسل في فرنسا، على حد قولها.

وأضافت في فيديو لها: "كنت في نقاش مع صديقاتي وأهلي ما أدري إيش قلت أنا إنه غالي.. راح قالولي الحين إنتي معك مليون.. قلت الحين إيش مليون ما هو راح خلاص كله قضيت به وصرفت على منتجاتي في المصانع وأصبح ما عندي شيء يفكروا أن عندي كنوز".

وتابعت:"يعني أي حد عنده ثروة بيعرف إنه إيش المليون هذه ولا شيء.. أهو رحت فرنسا المليون طارت وكنت أتصور وأنا بشتري كل شيء .. اللهم لا تعاقبني على اللي سويته في فرنسا".

واستكملت: "يعني كنت متحسرة على كل اللي شريته.. يعني يا ريت حد عطينا كف على كل التبذير ده.. يعني مئات الآلاف انصرفت على شنط وجاكيتات وإكسسوارات وساعة .. لو يرجع بيا الزمن قسما بالله ما صرفت المبالغ هذه على هذه الأشياء لأنه في أشياء أهم.. يلا الله بياخد شيء ويعوضنا بإذن الله بشيء أحسن منه".

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