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منع إجبار المسنين على ارتداء الكمامات بدور الإيواء

Time منذ 50 دقيقة
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منع إجبار المسنين على ارتداء الكمامات بدور الإيواء

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأثنين، بروتوكولات صحية متعلقة بدور المسنين التابعة لدور الإيواء الاجتماعية ؛ لحمايتهم من فيروس كورونا الجديد.

وتضمنت البروتوكولات عدد كبير من الإجراءات الاحترازية لحماية المسنين في ظل جائحة كورونا.

وكانت أبرز الإجراءات: " عدم إجبار المسنين على ارتداء الكمامات لما قد تشكله من صعوبة في التنفس ويجب تقييمه من قبل الطبيب لمعرفة قابليته لارتداء الكمامة من الناحية الصحية ويجب حثهم على تغطية الفم والأنف بأي غطاء قماشي".

وشملت الإجراءات: "تقنين الزيارات وتسهيل وتشجيع الطرق البديلة للتواصل، مثل استخدام تطبيقات التواصل عن بعد".

وللإطلاع على البروتوكولات تفصيليًا من هنا

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عندما يغيب المساء
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عندما يغيب المساء
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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