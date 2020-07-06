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ريبيري يُهدد بمغادرة فيورنتينا بعد سرقة منزله

Time منذ ساعة
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ريبيري يُهدد بمغادرة فيورنتينا بعد سرقة منزله

وكالات (صدى):
ألمح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري جناح فيورنتينا أنه سيتخذ قرار الرحيل عن إيطاليا؛ لحماية عائلته بعد تعرض منزله للسرقة في غيابه، وفقد الكثير من المحتويات الثمينة.

وساعد ريبيري فيورنتينا في الفوز على بارما 2/1 خارج ملعبه، أمس الأحد، في الدوري الإيطالي، ووصل ريبيري إلى منزله بعد المباراة ليكتشف أنه قد داهمه اللصوص عندما كان خارج المنزل.

وكشف ريبيري، الذي نشر مقطع فيديو للأضرار التي لحقت بالمنزل، أن بعض حقائب زوجته تعرضت للسرقة، فضلا عن المجوهرات“.

وقال اللاعب: "عندما عدت عقب الفوز على بارما للمنزل في إيطاليا، حيث قررت مواصلة مسيرتي المهنية بعد سنوات جميلة عديدة في ميونخ، هذا ما اكتشفته.. لذا نعم، فقدت زوجتي بعض الحقائب وبعض المجوهرات ولكن الحمد لله لم يكن أي منها ضروريًا".

وتابع : "لحمد لله كانت زوجتي وأطفالي في أمان في ميونخ، ولكن كيف يمكننا أن نثق في الأجواء المحيطة بنا اليوم؟ هل نشعر بالرضا هنا اليوم بعد ما حدث؟ لست بحاجة إلى الملايين من الأموال، لدينا كل ما نحتاجه والحمد لله، لكنني دائمًا أسعى لكرة القدم لأنها شغفي. ومع ذلك، تأتي عائلتي أولا وسنتخذ القرارات اللازمة لصالحنا".

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