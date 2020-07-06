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مواطن قطري يسب الكويت وأميرها في فيديو استفزازي

Time منذ 17 دقيقة
Views 1800
مواطن قطري يسب الكويت وأميرها في فيديو استفزازي

خالد الظفيري (صدى):
خرج مواطن قطري يدعى عبدالرحمن فيصل محمد سالم المري، في فيديو استفزازي أهان من خلاله شعب الكويت والأمير الكويتي.

وشهد الفيديو سيل من الشتائم والسب اتجاه الكويت وحكومتها من قبل المواطن القطري الذي وجه رسالة شكر للأمير القطري تميم بن حمد على حساب أهل الكويت.

وتلفظ المواطن القطري بعدد من الألفاظ الخارجة ضد الأمير الكويتي؛ مطالبًا بأن ينتشر الفيديو على مساحة واسعة.

وأغضب الفيديو المتابعين؛ حيث طالب الشعب الكويتي بمحاسبة المواطن القطري واتخاذ السفارة الكويتية في الدوحة قرارات حاسمة ضد المواطن.

وامتنعت صحيفة "صدى" عن نشر الفيديو نظرًا لاحتوائه على ألفاظ خارجة وإهانات غير مقبولة ضد الأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي

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أحدث التعليقات

abdul
اراضيكم المحتلة ؟ ولايش كنتو ساكتين كل السنين الماضية، بل وترسلون جيوشكم الي بلدان اخري ؟ يبدوا ان هناك من يريد ادخال السودان في حرب بالوكالة عن المصريين
سوسن
(مسبق الدفع) مرفوع عنه القلم😂
abdul
هذا الوباء فضح دول وشعوب عدة عنصريتهم وكرههم الجليّ للاجانب الذي كان خفيّا في الماضي.
محمد
حسبنا الله ونعم الوكيل
محمد
حسبنا الله ونعم الوكيل

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