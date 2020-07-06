مواطن قطري يسب الكويت وأميرها في فيديو استفزازي

خالد الظفيري (صدى):
خرج مواطن قطري يدعى عبدالرحمن فيصل محمد سالم المري، في فيديو استفزازي أهان من خلاله شعب الكويت والأمير الكويتي.
وشهد الفيديو سيل من الشتائم والسب اتجاه الكويت وحكومتها من قبل المواطن القطري الذي وجه رسالة شكر للأمير القطري تميم بن حمد على حساب أهل الكويت.
وتلفظ المواطن القطري بعدد من الألفاظ الخارجة ضد الأمير الكويتي؛ مطالبًا بأن ينتشر الفيديو على مساحة واسعة.
وأغضب الفيديو المتابعين؛ حيث طالب الشعب الكويتي بمحاسبة المواطن القطري واتخاذ السفارة الكويتية في الدوحة قرارات حاسمة ضد المواطن.
وامتنعت صحيفة "صدى" عن نشر الفيديو نظرًا لاحتوائه على ألفاظ خارجة وإهانات غير مقبولة ضد الأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي