وفاة فنان أمريكي بفيروس كورونا بعدما بُترت ساقه

واشنطن (صدى):
غيب الموت، الفنان المريكي نيك كورديرو، عن عمر يناهر الـ41 عامًا، بعدما ظل أشهرًا في العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت زوجت أماند كلوتس: "توفي زوجي الحبيب، كان محاطا بحب عائلته التي غنت وصلت له وهو يغادر هذا العالم بهدوء ” .
وأضافت: “ أنا لا أصدق وأشعر بألم كبير، انفطر قلبي إذ لا أتصور حياتنا من دونه، سأشتاق أنا وإلفيس إليه في كل ما نقوم به يومياً " .
وكان الفنان الأمريكي، قد بُترت ساقه بسبب مضاعفات فيروس كورونا، فيما أكدت زوجته أنه صمد بوجه الفيروس مدة 95 يومًا.