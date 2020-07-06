اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي يهز بغداد

بغداد (صدى):
انتشرت حالة من الغضب العارم إثر اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي؛ حيث هز النبأ أركان بغداد.
وتم اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي، على يد مجهولين أمام منزله في العاصمة بغداد، إثر إطلاق وابل من الرصاص.
وأكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، خبر اغتيال الهاشمي البالغ وكتب في تغريدة على تويتر: ”إلى رحمة الله اغتيال الدكتور هشام الهاشمي من قبل مسلحين في منطقة زيونة اللهم أرحمه برحمتك الواسعة“.
وهشام محلل سياسي أربعيني، ومختص في شؤون الجماعات المتطرفة، يظهر بشكل يومي على القنوات التلفزيونية العربية، وكان من أبرز الناشطين خلال المظاهرات العراقية الأخيرة.