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اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي يهز بغداد

Time منذ 48 دقيقة
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اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي يهز بغداد

بغداد (صدى):
انتشرت حالة من الغضب العارم إثر اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي؛ حيث هز النبأ أركان بغداد.

وتم اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي، على يد مجهولين أمام منزله في العاصمة بغداد، إثر إطلاق وابل من الرصاص.

وأكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، خبر اغتيال الهاشمي البالغ وكتب في تغريدة على تويتر: ”إلى رحمة الله اغتيال الدكتور هشام الهاشمي من قبل مسلحين في منطقة زيونة اللهم أرحمه برحمتك الواسعة“.

وهشام محلل سياسي أربعيني، ومختص في شؤون الجماعات المتطرفة، يظهر بشكل يومي على القنوات التلفزيونية العربية، وكان من أبرز الناشطين خلال المظاهرات العراقية الأخيرة.

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أحدث التعليقات

abdul
اراضيكم المحتلة ؟ ولايش كنتو ساكتين كل السنين الماضية، بل وترسلون جيوشكم الي بلدان اخري ؟ يبدوا ان هناك من يريد ادخال السودان في حرب بالوكالة عن المصريين
سوسن
(مسبق الدفع) مرفوع عنه القلم😂
abdul
هذا الوباء فضح دول وشعوب عدة عنصريتهم وكرههم الجليّ للاجانب الذي كان خفيّا في الماضي.
محمد
حسبنا الله ونعم الوكيل
محمد
حسبنا الله ونعم الوكيل

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