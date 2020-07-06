نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الجيش اليمني يواصل السيطرة في نهم ويُحرر مواقع جديدة

Time منذ 30 دقيقة
Views 1366
الجيش اليمني يواصل السيطرة في نهم ويُحرر مواقع جديدة

فهمي محمد (صدى):
أعلنت الجيش اليمني، اليوم الإثنين، عن تحرير عددا من المواقع العسكرية في مديرية نهم شرق صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة: "أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير عدد من المواقع في منطقة نجد العتق بمديرية نهم، خلال هجوم نوعي وخاطف على مواقع تمركز الحوثيين، في ساعات الصباح الأولى".

وأضاف : "الهجوم أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى ضمن صفوف ميليشيات الحوثي، فضلا عن تدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية التابعة لها".

ولفت إلى أن الهجوم تزامن مع كمين محكم استهدف مجاميع تابعة للميليشيات في محيط جبال صلب، ونتج عنه مصرع جميع العناصر التي كانت تحاول التسلل إلى أحد المواقع العسكرية.

وتمكنت قوات الجيش والمقاومةمن استعادة 3 عربات عسكرية، وكميات من الذخائر والأسلحة المتنوعة كانت مكدّسة بمواقع الميليشيات في نجد العتق، وأسلحة أخرى كانت بحوزة العناصر المتسللة إلى محيط جبهة صلب.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
.😂😂😂😂😂😂😂😂😂.
ابو محمد 😎
ياليت تقصوا اياديهما ..
. راعــي الـددســـن .
هذا من عصابات المافيا الروسيه .
عندما يغيب المساء
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
عندما يغيب المساء
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

أخر الأخبار

الشباب يواصل تدريباته الجماعية
الشباب يواصل تدريباته الجماعية
Time منذ دقيقة Views 1021
ظهور الأميبا النادرة "آكلة الدماغ" في فلوريدا
ظهور الأميبا النادرة "آكلة الدماغ" في فلوريدا
Time منذ 24 دقيقة Views 1501
الجيش اليمني يواصل السيطرة في نهم ويُحرر مواقع جديدة
الجيش اليمني يواصل السيطرة في نهم ويُحرر مواقع جديدة
Time منذ 30 دقيقة Views 1366
"تاريخ آل سعود" يرد على ادعاءات اتفاق الملك عبدالعزيز مع سايكس بيكو
"تاريخ آل سعود" يرد على ادعاءات اتفاق الملك عبدالعزيز مع سايكس بيكو
Time منذ 34 دقيقة Views 1456
الصحة توجه نصائح للوقاية من الأمراض المزمنة
الصحة توجه نصائح للوقاية من الأمراض المزمنة
Time منذ 42 دقيقة Views 1503
القبض على مواطنين اثنين سرقا محل تجاري في الخبر
القبض على مواطنين اثنين سرقا محل تجاري في الخبر
Time منذ 42 دقيقة Views 1428
الجوازات تشدد على عدم السماح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم
الجوازات تشدد على عدم السماح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم
Time منذ 46 دقيقة Views 1471
حقيقة إدخال البلح في أفران ليتمر قبل موسمه بالأحساء
حقيقة إدخال البلح في أفران ليتمر قبل موسمه بالأحساء
Time منذ 50 دقيقة Views 2083
إقالة والد المتحرش بأكثر من 100 بنت من منصبه الكبير
إقالة والد المتحرش بأكثر من 100 بنت من منصبه الكبير
Time منذ 54 دقيقة Views 911
"العدل" توضح طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة
"العدل" توضح طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة
Time منذ 56 دقيقة Views 1849