الجيش اليمني يواصل السيطرة في نهم ويُحرر مواقع جديدة

فهمي محمد (صدى):
أعلنت الجيش اليمني، اليوم الإثنين، عن تحرير عددا من المواقع العسكرية في مديرية نهم شرق صنعاء.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة: "أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير عدد من المواقع في منطقة نجد العتق بمديرية نهم، خلال هجوم نوعي وخاطف على مواقع تمركز الحوثيين، في ساعات الصباح الأولى".
وأضاف : "الهجوم أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى ضمن صفوف ميليشيات الحوثي، فضلا عن تدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية التابعة لها".
ولفت إلى أن الهجوم تزامن مع كمين محكم استهدف مجاميع تابعة للميليشيات في محيط جبال صلب، ونتج عنه مصرع جميع العناصر التي كانت تحاول التسلل إلى أحد المواقع العسكرية.
وتمكنت قوات الجيش والمقاومةمن استعادة 3 عربات عسكرية، وكميات من الذخائر والأسلحة المتنوعة كانت مكدّسة بمواقع الميليشيات في نجد العتق، وأسلحة أخرى كانت بحوزة العناصر المتسللة إلى محيط جبهة صلب.