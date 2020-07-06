ظهور الأميبا النادرة "آكلة الدماغ" في فلوريدا

واشنطن (صدى):
ظهرت الأميبا النادرة التي تتسبب في تآكل الدماغ، في ولاية فلوريدا الأمريكية، وهي أميبا مجهرية أحادية الخلية، بمقدورها إصابة الدماغ وتدميره.
وشددت هيئة الصحة بالولاية، على ضرورة توخي الحذر عند السباحة في المياه العذبة التي تتواجد فيها، فيما تم رصد 37 حالة لها في الولاية منذ عام 1962م.
وأكدت أنه يمكن تقليل فرص الإصابة بهذه الأميبا عبر تجنب ملامسة الأنف للمياه، حيث تدخل الأميبا عادة للجسم عبر التجويف الأنفي، والحرص على تنظيف الجيوب الأنفية بالمحاليل الطبية المخصصة لهذا الغرض.
يشار إلى أن الأميبا تهاجم الدماغ والجهاز العصبي المركزي وتسبب مرض التهاب السحايا الأميبي الأولي، وتتضمن أعراضها الأولية تغيرات في الشم والتذوق والصداع والحمى والغثيان والتقيؤ وتصلب الرقبة، بينما تشمل الأعراض الثانوية الهلوسة والارتباك وعدم التركيز والترنح.