رسميًا.. أولمبيك ليون يمدد تعاقده مع ريان شرقي

وكالات (صدى):
أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الاثنين، عن تجديد عقد الشاب ريان شرقي بشكل رسمي، ليستمر اللاعب بين صفوف الفريق حتى صيف 2023.
ونشر نادي ليون في بيان رسمي، خبر الإعلان عن تجديد التعاقد مع اللاعب قائلاً: " يسرنا الإعلان عن تمديد عقد ريان شرقي لموسم إضافي، ليبقى معنا حتى صيف 2023 ".
وأكد النادي الفرنسي أن تمديد عقد شرقي يعزز من استراتيجية ليون في الاستعداد للمستقبل، بمزيج من اللاعبين الواعدين من أكاديميته بجانب أصحاب الخبرات .
وأغلق النادي الفرنسي باب المفاوضات في وجه ريال مدريد الإسباني، الذي كان يريد ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.