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القبض على مواطنين اثنين سرقا محل تجاري في الخبر

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القبض على مواطنين اثنين سرقا محل تجاري في الخبر

الدمام (صدى):
ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض بوقت وجيز على شخصين تورطا بالسطو على محلٍ تجاري في الخبر وسرقته تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (مواطنيّن اثنين بالعقد الثالث من العمر)، بوقت وجيز، بعد قيامهما بالسطو على محلٍ تجاري في محافظة الخبر، والاستيلاء على مبلغ (6000) ريال، وسرقة جهاز للشحن الآلي به (4000) ريال، وذلك تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
.😂😂😂😂😂😂😂😂😂.
ابو محمد 😎
ياليت تقصوا اياديهما ..
. راعــي الـددســـن .
هذا من عصابات المافيا الروسيه .
عندما يغيب المساء
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
عندما يغيب المساء
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

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