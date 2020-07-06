قرار قضائي جديد ينصف أحمد الفيشاوي ضد ابنته

القاهرة (صدى):
قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، المصرية إلغاء حكم إلزام أحمد الفيشاوي بدفع سكن ابنته من طليقته هند الحناوي.
وقضى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المصرية تفصيلًا بإلغاء حكم إلزام أحمد الفيشاوي بدفع 23 ألف جنيه استرليني (نحو 29 ألف دولار) كمقابل أجر مسكن لابنته ”لينا“، وهي الشقة التي تقيم فيها مع والدتها هند الحناوي وزوجها الحالي في بريطانيا.
ومن جانبها أوضحت المحامية سناء لحظي، في مرافعتها، إن الشقة التي رغبت هند الحناوي في الحصول على أجر مسكن لها بدعوى أنها خاصة بابنتها هي في الأصل شقة زوجية تقيم فيها بصحبة زوجها الحالي بإنجلترا، ودفعت بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى.