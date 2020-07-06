مكونات طبيعية بديلة لتسكين آلام الأسنان والمفاصل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
قدّم خبراء أبرز الأطعمة التي تعمل على تسكين والحد من آلام الجسم وبديلا قوي للأدوية.
أثبتت الأبحاث أن فاكهة الكريز تعمل على الحد من آلام الجسم، كما تساعد على استرخاء العضلات، ولا سيما بعد التمارين الرياضية.
ويحتوي الزنجبيل على الكثير من العناصل الغذائية التي تعمل على الحد من آلام المفاصل، لذلك ينصح كبار السن بتناولها يوميا.
ويلعب الشوفان دورًا في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية ويخفف من بطانة الرحم، كما أنه يحتوي أيضًا على الزنك، ويوصى به للنساء اللواتي يعانين من فترات مؤلمة.
ويحتوي الثوم على مكونات غذائية تعمل الحد من آلام الظهر، كما يتضمن داخل تكوين الأدوية الطبية، لذلك ينصح بتناول فص ثوم على الريق في الصباح.