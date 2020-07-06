خطوات تعديل السيارات

أميرة خالد (صدى):
يُحب الكثير من قائدي السيارات، إجراء تعديلات على سياراتهم لإضفاء مظهر جمالي، أو بعض الأحصنة للمحرك.
ويوجد عدة خطوات يجب اتباعها عند تعديل السيارة، أولها: تحسين الفرامل والتأكد أن دوارات الفرامل في حالة جيدة ومهواة، كما يجب اختيار الإطارات المناسبة للسيارة وظروف الحرارة
ويجب عن التعديل ، الأخذ في الاعتبار نظام التعليق أو النوابض Springs، والتي تتحكم في ارتفاع السيارة وقدرتها على امتصاص المطبات والتحكم في تدحرج الجسد، ومثبتات الاهتزاز Dampers، والتي تتحكم في سرعة النوابض أثناء الارتفاع والانخفاض مع المطبات.