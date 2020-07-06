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خطوات تعديل السيارات

Time منذ 4 أيام
Views 1829
خطوات تعديل السيارات

أميرة خالد (صدى):
يُحب الكثير من قائدي السيارات، إجراء تعديلات على سياراتهم لإضفاء مظهر جمالي، أو بعض الأحصنة للمحرك.

ويوجد عدة خطوات يجب اتباعها عند تعديل السيارة، أولها: تحسين الفرامل والتأكد أن دوارات الفرامل في حالة جيدة ومهواة، كما يجب اختيار الإطارات المناسبة للسيارة وظروف الحرارة

ويجب عن التعديل ، الأخذ في الاعتبار نظام التعليق أو النوابض Springs، والتي تتحكم في ارتفاع السيارة وقدرتها على امتصاص المطبات والتحكم في تدحرج الجسد، ومثبتات الاهتزاز Dampers، والتي تتحكم في سرعة النوابض أثناء الارتفاع والانخفاض مع المطبات.

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. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .

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