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12 مدرب رحلوا عن دوري المحترفين خلال 22 جولة

Time منذ 6 دقائق
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12 مدرب رحلوا عن دوري المحترفين خلال 22 جولة

نواف السالم (صدى):
رحل عن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين العديد من المديرين الفنيين خلال الـ22 جولة الماضية، والذي بلغ عددهم 12 مدربا.

وتضمنت قائمة المغادرين التشيلي لويس سييرا عن تدريب الاتحاد بعد 7 مباريات، نجح خلالها في الفوز 3 مرات والخسارة في 4 مواجهات، فيما غادر الهولندي تين كات صفوف العميد بعد 8 لقاءات، حيث حقق الفريق الفوز مرة وهُزم 3 مرات، وتعادل في 3 مباريات.

وقاد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش النادي الأهلي في 3 مباريات فقط فيما تولى السويسري كريستيان جروس تدريب الراقي في 11 مباراة، نجح في الفوز 6 مرات والهزيمة خلال 4 مواجهات.

وتولى التونسي ألكسندر القصري تدريب العدالة في 9 مباريات، وقاد مواطنه ناصيف البياوي الفريق خلفًا له، فاز معه مرة وخسر 6 مرات، وتعادل في مثلها.

وغادر الأرجنتيني خورخي ألميرون تدريب الشباب بعد 11 مباراة، حيث قاده لتحقيق الفوز 4 مرات والخسارة في مثلها والتعادل في 3 لقاءات، وقاد الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش فريق الوحدة للفوز مرة والهزيمة في مباراتين.

وأدار البرتغالي باولو سيرجيو 13 مباراة لفريق التعاون، ورحل التونسي فتحي الجبال عن تدريب الفتح بعد 6 مواجهات، حيث هُزم 5 مرات وتعادل مرة.

وقاد الروماني دانييل إيسايلا فريق الحزم في 16 مباراة، نجح في الفوز 4 مرات، وخسر 8 مرات، وتعادل في 6 لقاءات، وقاد التونسي محمد الكوكي في 10 مباريات، فاز مرة وتعادل في أخرى وخسر 8 مرات.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
هــي حيــوانه أكثــر منــهم .😡.
. راعــي الـددســـن .
خيـــمة ألعتـــعت كـلٍ مـن دَخلـــها تعتـــعت .
. راعــي الـددســـن .
أكـــيد إنه جيـــــعان وما إنتـــبه .
ماجد
من أصدق الرجال وعقلية فذة لذا شبعنا من التلفيق والامعات التي تطير بالعجة..
ابو محمد 😎
ياليت تمسكونها من شعرها وتغميسها بنفس المسبح .. .. حتى تذوق ما ذاقت اليوانات المسكينه ..

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