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باكستاني خطير في القنص

Time منذ 8 ساعات
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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
abdul
صدقت ابو عمار. ودخل المملكة خلسة ايام ثورة الجهيمان وشلته.، وقُبض عليه وامضَي شهر رمضان في سجن الدمام او الشرقية حسب ما اذكر من شهادته علي العصر. رجل متقلب حسب اتجاه الريح.
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل كافة اعباء وتكاليف جائحة كورونا كاملة وزيادة
أبو كنان
هناك صراع شرس بين الأسود والضباع وعادة تتمكن الضباع بقوة الجماعة من طرد الأسود لكن ما لفت انتباهي أن الضبع الصغير كان قادرا على الهرب ولكنه اختار أن يلحق بأمه في نفس طريق الأسد فكان وجبة غير متوقعة للأسد

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